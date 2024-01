3 de cada 4 tuits amb el hashtag #VisitSpain contenen emocions positives

Madrid i Barcelona, les ciutats més mencionades

L'estudi ha detectat les destinacions i els conceptes destacats de la conversa #VisitSpain. Les paraules que més s'esmenten són Espanya, turisme, viatges i foto, fet que indica converses significativament visuals. Pel que fa als noms dels territoris més mencionats, són les ciutats Madrid i Barcelona. «Tot i que són destinacions que avui dia estan força saturades turísticament, encara tenen un pes excessiu en el relat. Caldria reforçar accions per visibilitzar altres territoris», indica l'expert. Un altre territori que també es menciona sovint és Europa.

El concepte clima també s'utilitza de manera recurrent per a fomentar el turisme al voltant de l'etiqueta #VisitSpain. I entre les paraules emotives que s'associen més a la marca són admiració i agraïment. «Gairebé tres quartes parts de les piulades (72,6%) contenen almenys una expressió afectiva. En general, hi ha un predomini d'emocions positives referides a destinacions regionals i locals», apunta Garay.

La recerca, però, ha detectat una manca de referències explícites a paraules com ara turisme responsable o sostenibilitat, conceptes cada cop més importants en la projecció de la imatge d'un país. A més, ha identificat un pes marginal de variables com ara coneixement o informació. «Encara hi ha marge per a associar la imatge d'una destinació turística a atributs com aquests. Tot i que, per exemple, a escala local Bilbao és coneguda per la Universitat de Deusto i Barcelona pel seu districte tecnològic, a escala global aquests conceptes no es vinculen a la marca», remarca l'investigador.

Protagonisme dels productes turístics culturals

Al voltant del 73% de les piulades de la mostra fan referència a un producte turístic. El turisme cultural és el producte que es menciona amb més freqüència, és a dir, sovint es remarquen aspectes culturals del destí. El turisme tradicional de sol i platja s'esmenta en un 12%, una taxa similar als productes de turisme urbà i de natura i esport. Mentre que el turisme de gastronomia es menciona menys del que es podria esperar, el turisme rural i el turisme de neu són els que tenen menys pes. «Per tant, hi ha un marge considerable perquè les organitzacions de gestió de destinacions (DMO per la sigla en anglès), com ara administracions públiques, agències de viatges, hotels, etc., dinamitzin la imatge d'aquests productes a Twitter», assenyala Garay.

Si s'associen els tipus de producte amb el perfil d'actors a Twitter, s'observa que el turisme cultural és representatiu entre els usuaris genèrics i les agències de viatges, el turisme de natura destaca entre les DMO nacionals i locals, i el gastronòmic entre els restaurants i els càterings. Finalment, pel que fa a les associacions entre destinacions i parts interessades, l'impuls de la marca Espanya com a destí turístic prové sobretot de les ambaixades i els consolats. El Mediterrani destaca especialment en les piulades dels gestors d'allotjaments, mentre que les destinacions interiors s'associen normalment amb DMO locals i regionals.

Metodologia

Per a obtenir la mostra d'anàlisi, la captura inicial de la conversa de l'etiqueta #VisitSpain contenia un total de 178.159 piulades i repiulades. Per a evitar possibles repeticions i així assegurar una coherència més bona, s'han exclòs les repiulades, de manera que finalment l'anàlisi constava de 29.141 piulades. Aquestes piulades s'han classificat segons les quatre estacions de l'any, amb captures d'informació dues vegades per setmana durant un any. Finalment, s'ha extret una mostra aleatòria per a cada temporada que complia els requisits d'un 5% de marge d'error i un 95% d'interval de confiança, que ha resultat en 368 piulades a l'hivern, 365 a la primavera, 352 a l'estiu i 370 a la tardor (en total, 1.455 piulades).