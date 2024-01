Son las 9 de la mañana. Los alumnos del colegio Roser Capdevila en Sant Joan Despí entran en un aula en la que no hay pupitres. Sí cuentan con una pizarra, pero algo peculiar: ocupa toda la pared y es magnética. Además hay muebles modulares cuya utilidad cambia según las necesidades formativas. Encontramos plantas, paredes de colores claros, mucha luz… y una estación que mide la humedad, la temperatura, la concentración de CO 2 y el nivel del ruido para que los profesores sepan si se están superando los niveles aconsejados. No es ninguna utopía. Se trata de un proyecto llamado Smart Classroom Project, en el que han participado investigadores, docentes, alumnos y miembros de la comunidad educativa.

«Es una investigación científica cuyo resultado ha sido el codiseño y la creación de «espacios que permiten el aprendizaje a partir del bienestar de todas las personas que los habitan», explica Guillermo Bautista, investigador principal del proyecto y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Porque las aulas, tal como las conocemos, con un pupitre en fila para cada niño y una pizarra en el frente, tienen sus días contados si los espacios de aprendizaje se diseñan de acuerdo con las nuevas metodologías que se están instaurando a partir de la investigación científica sobre el aprendizaje.

Las aulas de esta nueva generación son flexibles y cambian según las necesidades educativas del momento. También por esta razón no contienen demasiados estímulos visuales, porque según las investigaciones suponen una «contaminación visual» que resulta inútil para el aprendizaje y que, sin embargo, hace que las aulas no resulten acogedoras. Disponen de una pantalla interactiva móvil que puede utilizarse, moverse u ocultarse, según las necesidades. O mobiliario polivalente, que permite que en el aula los elementos se dispongan en infinitas agrupaciones, cambiando la disposición de las mesas y moviendo las gradas-armario…