Més de 2.000 alumnes i professors proven les aules del futur

Són les 9 del matí. Els alumnes de l'escola Roser Capdevila a Sant Joan Despí entren en una aula en què no hi ha pupitres. Sí que tenen una pissarra, però una mica peculiar: ocupa tota la paret i és magnètica. A més, hi ha mobles modulars que canvien d'utilitat segons les necessitats formatives. Hi trobem plantes, parets de colors clars, molta llum... i una estació que mesura la humitat, la temperatura, la concentració de CO 2 i el nivell del soroll perquè els professors sàpiguen si s'estan superant els nivells aconsellats. No és cap utopia. Es tracta d'un projecte anomenat Smart Classroom Project , en què han participat investigadors, docents, alumnes i membres de la comunitat educativa.

«És una recerca científica que ha donat com a resultat el codisseny i la creació d'«espais que permeten l'aprenentatge a partir del benestar de totes les persones que hi habiten», explica Guillermo Bautista, investigador principal del projecte i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Perquè les aules, tal com les coneixem, amb un pupitre en fila per a cada nen i una pissarra al davant, tenen els dies comptats si els espais d'aprenentatge es dissenyen d'acord amb les noves metodologies que s'estan instaurant a partir de la recerca científica sobre l'aprenentatge.

Les aules d'aquesta nova generació són flexibles i canvien segons les necessitats educatives de cada moment. També per aquesta raó no contenen gaires estímuls visuals, perquè segons les recerques comporten una «contaminació visual» que és inútil per a l'aprenentatge i que, en canvi, fa que les aules no siguin acollidores. Disposen d'una pantalla interactiva mòbil que es pot utilitzar, moure o amagar, segons les necessitats. O mobiliari polivalent, que permet que a l'aula els elements es disposin en agrupacions infinites, canviant la disposició de les taules i movent les grades armari…