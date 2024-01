El presentismo: el síndrome del trabajador presente pero ausente

Una presencia muy improductiva

Esto significa que el empleado está más horas en el trabajo que las establecidas por semana según el contrato, que no disfruta de las vacaciones de las que dispone o que no pide la baja cuando está enfermo. «Está presente en el lugar de trabajo pero no puede desempeñar correctamente porque no ha descansado, se siente mal o está enfermo», detalla Rimbau. Se convierte, pues, en un trabajador presente pero desconectado, mentalmente ausente. Según OBS Business School de 2015, cada día hay más empresas que detectan trabajadores que no están concentrados en su trabajo, aunque físicamente estén en supuesto.

«Entre las posibles razones están la inseguridad del empleo, a causa de los expedientes de regulación u otros procesos de reestructuración de plantillas, el tener un contrato temporal que no se sabe si se va a renovar, etc.», explica Rimbau. En España, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) ha aumentado un 40% más que el año pasado en estas mismas fechas, y en Cataluña representa el 42,72% más.

«Si un empleado está viviendo una situación de este tipo, puede darle miedo irse del trabajo antes que sus compañeros o jefes por temor a un despido, lo que alarga innecesariamente su jornada de trabajo», advierte Rimbau, también miembro del grupo de investigación DigiBiz. El estudio OBS Bussiness School alertaba que el presentismo en España creció un 40% por el miedo a perder el puesto de trabajo.