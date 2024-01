El presentisme: la síndrome del treballador present però absent

Una presència molt improductiva

Això vol dir que el treballador està més hores a la feina que les establertes per setmana segons el contracte, que no gaudeix de les vacances de què disposa o que no demana la baixa quan es posa malalt. «Està present en el lloc de treball, però no pot exercir correctament les tasques perquè no ha descansat, se sent malament o està malalt», detalla Rimbau. Es converteix, doncs, en un treballador present però desconnectat, mentalment absent. Segons OBS Business School, cada dia hi ha més empreses que detecten treballadors que no estan concentrats en la seva feina, encara que físicament estiguin al seu lloc de treball.

«Entre les possibles raons hi ha la inseguretat del lloc de treball, a causa dels expedients de regulació d'ocupació o altres processos de reestructuració de plantilles, el fet de tenir un contracte temporal que no se sap si es renovarà, etc.», explica Rimbau. A l'Estat espanyol, el nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació (ERO) ha augmentat el 40% més que l'any passat en aquestes mateixes dates, i a Catalunya representa el 42,72% més.

«Si un treballador està vivint una situació d'aquest tipus, pot tenir por de plegar abans que els seus companys o caps per temor a un acomiadament, el què allarga innecessàriament la seva jornada de feina», adverteix Rimbau, també membre del grup de recerca DigiBiz. L’estudi OBS Bussiness School alertava que el presentisme a Espanya va crèixer un 40% per la por a perdre el lloc de treball.