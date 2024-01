Lo que nunca debes hacer con un adolescente con anorexia o bulimia

La actitud del adulto, clave

Los padres, profesores y adultos que se relacionan con los jóvenes pueden hacer mucho para frenar el trastorno o, una vez instalado, ayudar a su recuperación. Y no se trata de fiscalizar al joven o adoptar «una postura de policía», explica la profesora de Psicología, «ya que a la larga será contraproducente». Tampoco es cuestión de obsesionarse y centrar todas las conversaciones con el adolescente en la comida. Al contrario, Nuño advierte que lo más eficaz es «crear un clima de confianza que propicie la comunicación en casa, permitirle expresar sus emociones y preocupaciones, sin juzgar ni minimizar su importancia y, aunque cueste entender lo que le pasa, mostrarse dispuestos a acompañarlo y ayudarlo». Es importante, además, que los padres se interesen por cómo se encuentra, sin centrarse solo en lo que ha comido o dejado de comer, y preguntarle por su día, por sus preocupaciones.

Cuando se sospeche que tiene un trastorno, «es fundamental que reconozca que hay algo que no va bien e iniciar un tratamiento psicológico», señala la profesora. Por varias razones: porque si la situación es muy incipiente y no es consciente de su problema, es posible que pueda revertirlo cambiando sus hábitos y con el apoyo familiar adecuado. Y porque está demostrado que el éxito en la recuperación es mayor cuanto antes se interviene.

Pero, ¿qué ocurre si no lo reconoce y los padres están seguros de que el problema existe y su hijo, no? En esos casos, la profesora considera que «hay que intervenir aunque la persona no acepte que tiene un problema, sobre todo si se trata de menores de edad», concluye.