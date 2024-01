El que mai has de fer amb un adolescent amb anorèxia o bulímia

L'actitud de l'adult, clau

Els pares, professors i adults que es relacionen amb els joves poden fer molt per a frenar el trastorn o, una vegada instal·lat, ajudar que es recuperin. I no es tracta de fiscalitzar el jove ni d'adoptar «una postura de policia», explica la professora de Psicologia, «ja que a la llarga serà contraproduent». Tampoc no és qüestió d'obsessionar-se i centrar totes les converses amb l'adolescent en el menjar. Al contrari, Nuño adverteix que el més eficaç és «crear un clima de confiança que propiciï la comunicació a casa, permetre-li expressar les seves emocions i preocupacions, sense jutjar ni minimitzar-ne la importància i, encara que costi entendre el que li passa, mostrar-se disposats a acompanyar-lo i ajudar-lo». És important, a més, que els pares s'interessin per com es troba, sense centrar-se només en el que ha menjat o ha deixat de menjar, i preguntar-li pel seu dia, per les seves preocupacions.

Quan se sospiti que té un trastorn, «és fonamental que reconegui que hi ha alguna cosa que no va bé i començar un tractament psicològic», assenyala la professora. Per diverses raons: perquè si la situació és molt incipient i no és conscient del seu problema, és possible que el pugui revertir canviant d'hàbits i amb el suport familiar adequat. I perquè està demostrat que l'èxit en la recuperació és més gran com més aviat s'intervé.

Però, què passa si no el reconeix i els pares estan segurs que el problema existeix i el seu fill, no? En aquests casos, la professora considera que «cal intervenir encara que la persona no accepti que té un problema, sobretot si es tracta de menors d'edat», conclou.