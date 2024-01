En España el 47,6 % de los diagnósticos por VIH son tardíos

Varón, heterosexual y mayor de 55 años

En cuanto al perfil de pacientes que presentan este diagnóstico tardío, los datos reflejan que es mayor el de hombres heterosexuales mayores de 55 años, lo que concuerda con el perfil europeo. «Las principales causas que están detrás del diagnóstico tardío por VIH son las barreras de acceso a la prueba diagnóstica. En el caso concreto de Cataluña, el mayor número de nuevos diagnósticos se hace en hombres que practican sexo con otros hombres (HSH), con una mediana de edad de 36 años y en su mayoría de origen español (el 54 %)», comenta la experta, para quien el hecho de que el diagnóstico tardío sea más prevalente en hombres heterosexuales pone de manifiesto que los HSH están más sensibilizados sobre las conductas de riesgo, el acceso a la prueba y, también, tienen un mayor conocimiento sobre el VIH. «Aunque esto no quiere decir que no haya un subgrupo de HSH que aún tiene un diagnóstico tardío, como es el caso de los inmigrantes, los trabajadores sexuales y la población trans», afirma Reyes.

Esta situación lleva concatenadas a su vez una serie de circunstancias, como comenta Juliana Reyes: «Las personas que se están diagnosticando tardíamente por el VIH no acceden a la prueba, desconocen su riesgo, tienen poca información sobre la transmisión del virus del VIH y también de otras infecciones de transmisión sexual (ITS). A esto hay que añadir que los proveedores de salud no los consideran como grupos de riesgo y, por lo tanto, no les ofrecen el cribado. Por lo tanto, es muy importante conocer la epidemiología local para poder dirigir las estrategias preventivas».