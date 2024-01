A Espanya el 47,6% dels diagnòstics per VIH són tardans

Més risc, pitjor qualitat de vida

Tot això té serioses conseqüències tant en el desenvolupament de la malaltia com en la qualitat de vida dels pacients, la més important de les quals és l'augment de la mortalitat: «El diagnòstic tardà pot augmentar fins a 24 vegades el risc de mort si es compara amb persones que no es diagnostiquen tard. Per contra, accedir aviat al tractament està associat amb un millor pronòstic i taxes baixes de progressió de la malaltia. La vinculació immediata amb el sistema sanitari i l'inici de la teràpia antiretroviral (TAR) produeixen els màxims beneficis del tractament mèdic contra el VIH per a les persones que viuen amb aquesta malaltia, alhora que disminueixen la taxa de transmissió comunitària de VIH», diu l'experta de la UOC.

Reduir aquesta alta incidència del diagnòstic tardà és precisament un dels objectius previstos en l'estratègia 90-90-90 de l'ONU per al 2020 —que el 90% dels infectats estigui diagnosticat; que, d'aquests, el 90% estigui en tractament, i aconseguir que el 90% d'aquests últims estigui en supressió viral— i significa també un repte clau en l'abordatge actual de la malaltia per les importants conseqüències que implica per a tothom, com explica Juliana Reyes: «Un diagnòstic tardà és perjudicial tant per a l'individu infectat pel VIH com per a la comunitat, per dues raons: en primer lloc, en absència d'un començament oportú de la teràpia antiretroviral, la majoria dels pacients patirà els efectes nocius de la infecció per VIH a causa de la fallada gradual del sistema immune, que van des de la infecció per malalties oportunistes fins a la mort. I en segon lloc, la propensió a la transmissió de VIH per les persones infectades no diagnosticades (perquè no saben que ho estan), ja que s'ha comprovat que hi ha un canvi respecte a les conductes de risc una vegada que les persones infectades es diagnostiquen, cosa que limita la transmissió de virus a la comunitat».

Contagis en joves: falta prevenció primària

El perfil dels nous diagnòstics són persones amb una mitjana d'edat de 36 anys. A la franja d'edat entre 15 i 24 anys, tot i que es registra un percentatge més baix que els anys previs, encara hi ha un 11,9% del total de nous diagnòstics. Crida l'atenció que, malgrat les campanyes i la facilitat d'accés a la informació que caracteritzen les noves generacions, es continuïn produint noves infeccions entre els joves. Juliana Reyes opina sobre aquest aspecte que això es deu no pas al fet que s'hagi «perdut la por» a la malaltia —considerada actualment una patologia crònica gràcies a la introducció dels nous tractaments—, sinó a la manca de prevenció primària existent: «L'educació sexual inclusiva, lliure d'estigma i igual per als joves independentment del seu sexe, gènere o orientació sexual, i també la seva inclusió en un paquet de prevenció combinat, és una assignatura pendent al país. D'altra banda, cal continuar treballant en la millora contínua de l'atenció al VIH, cosa que influirà en la disminució de la transmissibilitat, en la línia dels objectius de l'estratègia 90-90-90».

Així mateix, l'epidemiòloga destaca el paper que exerceix tant en aquest diagnòstic tardà com en els nous contagis l'estigma que continua envoltant aquesta malaltia. «Sovint, les persones que viuen amb el VIH eviten anar a clíniques per por que es reveli el seu estat serològic o a patir més estigma i discriminació en relació amb el VIH, i això es relaciona amb el diagnòstic tardà. Segons dades d'ONUSIDA, una de cada cinc persones seropositives no va a una clínica o hospital per por de ser estigmatitzada o discriminada a causa del VIH, i d'això es dedueix que l'estigma sí que condiciona i és un factor determinant estructural de la diagnosi, cosa que resulta molt més rellevant en poblacions clau», conclou Juliana Reyes.