Los Z prefieren estudiar en YouTube que con los libros de texto

Conseguir entender ciencia de manera fácil y divertida es un reto y un recurso útil para muchos jóvenes que forman parte de la generación Z. Según el estudio Beyond Millennial: The Next Generation of Learners, hecho en Estados Unidos, el 59 % de los estudiantes de entre 14 y 23 años prefiere estudiar en YouTube que hacerlo con los libros escolares. Un 55 % considera que la plataforma es una fuente adecuada para su estudio. «No queremos ser una alternativa a las clases, queremos ser material que refuerce lo que los alumnos aprenden en clase», explica Priego.

La capacidad y la manera que tienen estos influencers de llegar a comunicar el conocimiento de un modo más atractivo y efectivo implica retos y cambia paradigmas educativos. «Hace décadas que las metodologías educativas giran en torno a la capacidad de implicación y participación y el aprendizaje informal», afirma Lara. Por ejemplo, las metodologías de Apple con el aprendizaje basado en retos (challenge-based learning) y otras como el aprendizaje activo (active learning) o las clases inversas (flipped classrooms). «YouTube ha sido la plataforma que, gracias a los edutubers, da respuesta a esta demanda, favoreciendo la participación y la implicación a partir de conectar el contenido audiovisual con la necesidad de aprendizaje del usuario», explica Lara.

Jornada sobre edutubers e influenciadores

La II Jornada Ciclo Tendencias en Sociedad Digital quiere debatir sobre el papel de los influenciadores y los edutubers como nuevos mediadores de conocimiento, la creación de contenido y de qué manera las empresas y los profesionales se ven empujados a adaptarse a esta nueva situación.

La Jornada, organizada por los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y el CEJFE, tendrá lugar el miércoles 4 de diciembre de 9.00 a 15.00 horas y reunirá a expertos de ambas vertientes, creadores de contenidos y académicos. Durante la primera mesa se trabajará sobre el concepto y la repercusión social de los edutubers y de los canales de divulgación de conocimiento. En esta participarán José Priego, profesor colaborador de la UOC y edutuber en JJPRIEGO.TV; Martí Montferrer, geólogo y edutuber en el canal CdeCiencia; Javier Santaolalla, doctor en Física de Partículas y edutuber en Date un Vlog, y Rocío Vidal, periodista, publicista y edutuber en La Gata de Schrödinger.

La segunda mesa tratará los nuevos mediadores y participarán en ella Daniel Priego, creador del canal de YouTube Strip Marvel sobre cine y cómics, el dietista y nutricionista Carlos Ríos, creador del movimiento Realfooding y Roc Massaguer, periodista y director de Outconsumer.

Finalmente, en la última mesa habrá expertos y académicos que ayudarán a analizar y entender la necesaria adaptación de empresas y profesionales a estas nuevas figuras. Intervendrán Carles Bonfill, fundador y presidente de Easypromos; Marta Casanovas, directora de YouTube MCN en YouPlanet; Jordi Pi, productor ejecutivo de Medios Digitales en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, y Pablo Lara, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Puedes seguir la Jornada en su retransmisión en directo en el canal de Youtube de la UOC.