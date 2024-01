El 70% dels 'millenials' que entren a YouTube ho fa per aprendre

Els nous divulgadors de coneixement: els edutubers

Davant d'aquest escenari, no ens ha d'estranyar que hagin sorgit noves figures divulgatives com els edutubers, youtubers especialitzats en ensenyament i divulgació. Alguns arrosseguen centenars de milers de seguidors, com ExpCaseros, Unicoos, Date un Vlog, CdeCiencia, La Gata de Schrödinger o Ciencias de la Ciencia, entre altres. «Som creadors de contingut que utilitzem el vídeo i la plataforma YouTube per a fer divulgació i ensenyar de manera gratuïta a qualsevol persona història, matemàtiques, música, màrqueting o qualsevol altre tema», afirma el professor Priego, autor del canal Ciencias de la Ciencia i ponent a la Jornada. Cada cop hi ha més classificacions en el món dels youtubers: infoentreteniment (infotainment), videojugador (gammer), cuinòfil (foody), vlogger etc. «Es tracta d'una figura amb recorregut, no és un perfil estàtic ni consolidat, sinó que anirà canviant a partir de tres variables: patrons de consum d'informació per part dels usuaris, professionalització dels perfils dels youtubers i les regles jurídiques i econòmiques de les plataformes digitals», comenta Lara.

Tot i que YouTube és el gran referent, Instagram també s'ha obert a aquesta tendència. El nutricionista Carlos Ríos, amb 1.300.000 subscriptors, parla diàriament al seu compte sobre educació nutricional i saludable per als més petits. Ríos, creador del moviment Realfooding, també participarà com a ponent a la Jornada. «Fa cinc anys a YouTube només hi havia canals de divulgació en anglès, ara estan creixent molt i crec que és una manera de democratitzar l'educació», explica Priego.

Els Z prefereixen estudiar a YouTube que amb els llibres de text

Aconseguir entendre ciència de manera fàcil i divertida és un repte i un recurs útil per a molts joves que formen part de la generació Z. Segons l'estudi Beyond Millennials: The Next Generation of Learners, fet als Estats Units, el 59% dels estudiants d'entre 14 i 23 anys prefereix estudiar a YouTube en comptes de fer-ho amb els llibres escolars. Un 55% considera que la plataforma és una font adequada per al seu estudi. «No volem ser una alternativa a les classes, volem ser material que reforci el que els alumnes aprenen a classe», explica Priego.

La capacitat i la manera que tenen aquests influencers d'arribar a comunicar d'un mode més atractiu i efectiu el coneixement implica reptes i canvia paradigmes educatius. «Fa dècades que les metodologies educatives giren al voltant de la capacitat d'implicació i participació i l'aprenentatge informal», afirma Lara. Per exemple, les metodologies d'Apple amb l'aprenentatge basat en reptes (challenge-based learning) i altres com l'aprenentatge actiu (active learning) o les classes inverses (flipped classrooms). «YouTube ha estat la plataforma que, gràcies als edutubers, dona resposta a aquesta demanda, afavorint la participació i la implicació a partir de connectar el contingut audiovisual amb la necessitat d'aprenentatge de l'usuari», explica Lara.

Jornada sobre edutubers i influenciadors

La II Jornada Cicle Tendències en Societat Digital vol debatre sobre el paper dels influencers i edutubers com a nous mediadors de coneixement, la creació de contingut i de quina manera les empreses i els professionals es veuen empesos a adaptar-se a aquesta nova situació.

La Jornada, organitzada pels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i el CEJFE, tindrà lloc dimecres 4 de desembre de 9.00 h a 15.00 h i reunirà experts d'ambdós vessants, creadors de continguts i acadèmics. Durant la primera taula es treballarà sobre el concepte i la repercussió social dels edutubers i dels canals de divulgació de coneixement. Hi participaran José Priego, professor col·laborador de la UOC i edutuber a JJPRIEGO.TV; Martí Montferrer, geòleg i edutuber al canal CdeCiencia; Javier Santaolalla, doctor en Física de Partícules i edutuber a Date un Vlog, i Rocío Vidal, periodista, publicista i edutuber a La Gata de Schrödinger.

La segona taula tractarà els nous mediadors i hi participaran Daniel Priego, creador del canal de YouTube Strip Marvel sobre cinema i còmics, el dietista i nutricionista Carlos Ríos i Roc Massaguer, periodista i director d'Outconsumer.

Finalment, a l'última taula hi haurà experts i acadèmics que ajudaran a analitzar i entendre la necessària adaptació d'empreses i professionals a aquestes noves figures. Hi intervindran Carles Bonfill, fundador i president d'Easypromos; Marta Casanovas, directora de YouTube MCN a YouPlanet; Jordi Pi, productor executiu de Mitjans Digitals a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i Pablo Lara, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Podeu seguir la Jornada en reproducció en línia a través del canal de Youtube de la UOC.