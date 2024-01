Las noticias falsas llegan a las personas adecuadas

El número de noticias falsas o descontextualizadas no deja de crecer. Las desinformaciones son protagonistas indiscutibles de la actualidad diaria, especialmente en época de elecciones. Pero además se incrementan progresivamente, año tras año. Así lo desvela The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation, elaborado por el Oxford Internet Institute, que asegura que las campañas de desinformación han aumentado en los últimos años, de forma que si en 2018 se registraron en 48 países, este año ya afectan a 70.

En realidad, los rumores falsos o bulos son tan antiguos como la historia de la sociedad. La novedad es que internet ha cambiado las reglas del juego. Y en opinión de Pablo Lara, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y también asistente al debate «Líderes», parte del éxito de la viralización de las fake news se encuentra en que los mensajes llegan a las personas indicadas.

«Con la entrada de internet y de nuevos conceptos que no manejábamos antiguamente, los patrones de comunicación se han modificado», explica Lara. «Hasta ahora había un emisor, un receptor y el canal, que era neutral. Pero ahora el canal arbitra, y eso puede tener una serie de impactos. Gracias a la algorítmica puedes recibir recomendaciones de un contenido que se parezca al que tú estás trabajando en redes. Por eso la noticia falsa encuentra patrones de gente que puede consumirla, que es lo que interesa porque es el tráfico el que mantiene vivas estas plataformas», señala Pablo Lara.

Internet es una de las razones que explican que la desinformación, las medias verdades o las fake news se extiendan con tal rapidez. Pero también hay otros factores que contribuyen al éxito de estos mensajes, y es que refuerzan las creencias de un alto porcentaje de receptores. «El alto impacto se explica porque esos mensajes ayudan a relatar de una forma fácil y cómoda la propia verdad en la que cree uno», explica el profesor de la UOC. «Si yo defiendo que el azúcar es malo y me llega un mensaje con una imagen de unos ratones que han muerto por atiborrarse de azúcar, mi reacción será: "¿Has visto? El azúcar es malo". El mensaje, sea cierto o no, nos da la razón de una forma no crítica, sobre todo si va acompañado de una imagen. Entonces, el receptor puede decir: "No lo digo yo, lo dice esta fotografía"».