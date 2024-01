Les notícies falses arriben a les persones adequades

El nombre de notícies falses o descontextualitzades no deixa de créixer. Les desinformacions són protagonistes indiscutibles de l'actualitat diària, especialment en època d'eleccions. Però, a més, s'incrementen progressivament, any rere any. Ho revela The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation , elaborat per l'Oxford Internet Institute, que assegura que les campanyes de desinformació han augmentat els darrers anys, de manera que si el 2018 es van registrar a 48 països, aquest any ja n'afecten 70.

En realitat, els rumors o notícies falsos són tan antics com la història de la societat. La novetat és que internet ha canviat les regles de joc. I en opinió de Pablo Lara, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i també assistent al debat «Líders», part de l'èxit de la viralització de les fake news està en el fet que els missatges arriben a les persones indicades.

«Amb l'entrada d'internet i de nous conceptes que no manejàvem antigament, els patrons de comunicació s'han modificat», explica Lara. «Fins ara hi havia un emissor, un receptor i el canal, que era neutral. Però ara el canal arbitra, i això pot tenir una sèrie d'impactes. Gràcies a l'algorísmica pots rebre recomanacions d'un contingut que s'assembli a aquell amb què treballes a la xarxa. Per això la notícia falsa troba patrons de gent que la pot consumir, que és el que interessa perquè és el trànsit el que manté vives aquestes plataformes», assenyala Pablo Lara.

Internet és una de les raons que expliquen que la desinformació, les mitges veritats o les fake news s'estenguin amb aquesta rapidesa. Però també hi ha altres factors que contribueixen a l'èxit d'aquests missatges, i és que reforcen les creences d'un alt percentatge de receptors. «L'alt impacte s'explica perquè aquests missatges ajuden a relatar d'una manera fàcil i còmoda la pròpia veritat en què un creu», explica el professor de la UOC. «Si jo defenso que el sucre és dolent i m'arriba un missatge amb una imatge d'uns ratolins que han mort per atipar-se de sucre, la meva reacció serà: "Has vist? El sucre és dolent". El missatge, sigui cert o no, ens dona la raó d'una manera acrítica, sobretot si va acompanyat d'una imatge. Llavors, el receptor pot dir: "No ho dic jo, ho diu aquesta fotografia"».