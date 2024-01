Las Navidades pueden ser perjudiciales para las parejas

Malas fechas tanto para las relaciones nuevas como para las más duraderas

«En la rutina es más sencillo dejarse llevar por la inercia, mientras que en los periodos vacacionales, y especialmente en la Navidad, las parejas saben que van a afrontar un periodo intenso de vida familiar y, por tanto, es el momento en el que precipitan la decisión», explica Adrián Montesano, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y experto en terapia familiar y de pareja.

«Por ejemplo —continúa Montesano—, alguien insatisfecho en una relación que no lleva mucho tiempo puede pensar: "No quiero que él o ella se vincule más con mi familia, si en realidad la relación no tiene futuro". Así, en estas relaciones menos estables o con un nivel de compromiso menor, las razones para romper pueden ser tan livianas como: "Vuelvo a mi ciudad natal quince días y no me apetece estar pendiente del teléfono" o "Voy a reencontrarme con…", y cualquier viento que sople puede precipitar la ruptura».

Según la estadística de nulidades, separaciones y divorcios (ENSD) correspondiente a 2018 y difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los matrimonios disueltos por divorcio tuvieron una duración media de 16,6 años, mientras que la de los matrimonios separados fue de 22,8 años. En estos casos de relaciones más prolongadas, a la hora de tomar la decisión de separarse en unas fechas tan señaladas como son las previas a la Navidad «puede pesar más el hecho de evitar un esfuerzo familiar desmedido o el peso simbólico que tiene la perspectiva de las Navidades separados para ayudar al proceso de desvinculación», añade el profesor de psicología de la UOC.

Francesc Núñez coincide. «Puede ser que aprovechen la Navidad para comunicar una ruptura (retenida en su versión pública) que ya lleva tiempo "cocinándose", y así se ahorran pasar por las situaciones familiares con una relación que ya está rota o muy deteriorada. Se ahorran, pues, un mal rollo, por decirlo lisa y llanamente. La Navidad te fuerza, te obliga a que la vivas como un periodo familiar de proximidad emocional a los tuyos, y este ambiente familiar y amoroso hace que aún pueda resultar más difícil mantener una relación de pareja que lleva tiempo deteriorada».