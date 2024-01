El Nadal pot ser perjudicial per a les parelles

Males dates tant per a les relacions noves com per a les més duradores

«Així com en la rutina és més senzill deixar-se portar per la inèrcia, en els períodes de vacances, i especialment per Nadal, les parelles saben que han d'afrontar un període intens de vida familiar i, per tant, és el moment en què precipiten la decisió», explica Adrián Montesano, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i expert en teràpia familiar i de parella.

«Per exemple —continua Montesano—, algú insatisfet en una relació que no fa gaire que dura pot pensar: "No vull que ell o ella es vinculi més amb la meva família, si en realitat la relació no té futur". Així, en aquestes relacions menys estables o amb un nivell de compromís menor, les raons per a trencar poden ser tan inconsistents com ara: "Torno a la meva ciutat natal quinze dies i no em ve de gust estar pendent del telèfon" o "Em retrobaré amb...", i qualsevol vent que bufi pot precipitar la ruptura».

Segons l'estadística de nul·litats, separacions i divorcis (ENSD) corresponent al 2018 i difosa per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), els matrimonis dissolts per divorci van tenir una durada mitjana de 16,6 anys, mentre que la dels matrimonis separats va ser de 22,8 anys. En aquests casos de relacions més llargues, a l'hora de prendre la decisió de separar-se en unes dates tan assenyalades com són les prèvies al Nadal «pot pesar més el fet d'evitar un esforç familiar desmesurat o el pes simbòlic que té la perspectiva del Nadal separats per a ajudar al procés de desvinculació», afegeix el professor de psicologia de la UOC.

Francesc Núñez hi coincideix. «Pot ser que aprofitin el Nadal per a comunicar una ruptura (retinguda en la seva versió pública) que ja fa temps que "es va cuinant", i així s'estalvien passar per les situacions familiars amb una relació que ja està trencada o molt deteriorada. S'estalvien, doncs, un bon maldecap, per dir-ho ras i curt. El Nadal et força, t'obliga a viure'l com un període familiar de proximitat emocional als teus, i aquest ambient familiar i amorós fa que encara pugui resultar més difícil mantenir una relació de parella que fa temps que està deteriorada».