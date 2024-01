¿Deben ser los booktubers buenos críticos literarios?

Seis de cada diez lectores de catorce años o más buscan información o recomendaciones sobre nuevas lecturas antes de leer un libro, según el Barómetro sobre hábitos de lectura y compra de libros en España 2018. El 53,3 % lo hace por medio de amigos y familiares. El segundo recurso más utilizado es la prescripción en línea, con un 31,1 % y muy por delante de la siguiente fuente de información, que son las reseñas de periódicos (10,6 %). La prescripción en línea agrupa, a su vez, diversos canales que van desde las webs y los blogs específicos de literatura hasta las opiniones publicadas en redes sociales o foros y aquellas que hacen los booktubers.

Ante tal variedad de opciones donde hallar sugerencias literarias, llama la atención las críticas que hay en torno a los booktubers.

«Valga como ejemplo lo acontecido en la mesa redonda del III Congreso del Libro Electrónico dedicada a los autores y booktubers en la que participaban Xavi Narro, Uka y Javier Ruescas» —recoge el informe ¿Cómo leemos en la sociedad digital? «En los minutos finales, una asistente criticó el trabajo que realizaban argumentando que sus recomendaciones no seguían criterios filológicos y otra les preguntó por su responsabilidad ética como prescriptores de un público en plena formación literaria, los adolescentes que los seguían.»

«Diría que es un enfoque equivocado» —opina Nicole Etchevers—, «puesto que no puede pretenderse que estos jóvenes desarrollen un trabajo filológico de cada obra, sino que hablen y difundan desde su conocimiento, perspectiva y experiencia, pero sobre todo con sus lenguajes y códigos, sobre aquello que les ha gustado, llamado la atención o apasionado. De hecho, el criterio filológico tampoco se les pide a muchos prescriptores y reseñadores de papel», considera la profesora colaboradora de la UOC.

Para Nicole Etchevers, «en resumen, no importa qué criterios sigan, sino que sus argumentos aporten un valor añadido. La crítica a este fenómeno viene desde las generaciones mayores y anteriores a los millennials, que por mucho que hayamos asimilado los cambios digitales, no hemos nacido con ellos. Nuestra experiencia debe, no obstante, ayudar a estos jóvenes a crear un camino válido que sirva de cimiento para la construcción de algo nuevo y diferente, pero, a su vez, sólido y que no se diluya en la vorágine líquida, difusa y eternamente cambiante de los tiempos modernos», opina.

«Retomamos una eterna discusión del mundo analógico, trasladada ahora al terreno digital. Desde el punto de vista filológico, dichas críticas tienen toda la razón y estoy seguro de que las admiten los mismos booktubers; dudo que pretendan convertirse en críticos literarios y que esa sea una de sus aspiraciones. Sin embargo, desde la perspectiva del fomento de la lectura ¿quién puede cuestionar su papel como dinamizadores de la comunidad lectora en el entorno digital?», añade Jordi Llobet.

Los booktubers también llegan a las aulas

La Unión Europea, en el marco de la estrategia Europa 2020, establece la necesidad por parte de los alumnos de adquirir objetivos educativos relacionados con las capacidades comunicativa, lingüística, audiovisual y digital. «Todas ellas se trabajan de forma transversal al utilizar el recurso de crear o visualizar los videoblogs o booktubes dentro del aula», recoge Georgina Bergé en su trabajo de fin de máster de la UOC.

Por eso, si el mundo editorial ha sido el primero en detectar las posibilidades que estos jóvenes ofrecen como dinamizadores de la lectura, ahora es el momento del sector educativo. Según el trabajo de Bergé: «Autores especializados en el ámbito docente como Gemma Lluch, José Rovira, Agnès Toda, entre otros, recomiendan la utilización de estos videoblogs, con los cuales, si se elaboran ejercicios guiados por el profesor, no únicamente se asegura el incluir la competencia digital en las programaciones didácticas, sino que pueden ayudar también a que los alumnos muestren interés por la literatura, algo que al profesor le cuesta mucho esfuerzo conseguir».

«Las estadísticas hablan por sí solas» —comenta Nicole Etchevers— «y es una realidad que el público juvenil no es el más lector de "libros tradicionales". Sin embargo, es importante abrir la perspectiva de que, hoy en día, el contenido que se consume no es necesariamente el libro impreso sobre un formato papel, sino que puede ser leído en digital, en múltiples soportes diferentes, mirados o escuchados. Es importante ampliar la perspectiva e incluir aquellos otros formatos en los que los jóvenes consumen contenidos actualmente».

Ahora bien, «qué tipo de contenidos son los que se crean y son consumidos entre los jóvenes es para mí el quid de la cuestión», afirma Nicole Etchevers. «Para ello, debe trabajarse conjuntamente desde el sector público y el privado en educación, esto es, con gobiernos, ciudades, escuelas y entornos familiares para crear contenidos (libros, series, música, películas, programas de televisión, pódcast, etc.) con ideas y temas que contribuyan al desarrollo de adultos, ciudadanos y, al final de cuentas, personas más conscientes, éticas, responsables y solidarias».

«Sin ninguna duda, tanto la familia como la escuela tienen la responsabilidad y deben incentivar el gusto por la lectura, aunque no solo es responsabilidad de ellas. El valor simbólico y el papel que nuestra sociedad otorgue al acto de leer será también decisivo para consolidar su pervivencia entre los jóvenes lectores», concluye el profesor colaborador de la UOC Jordi Llobet.