Els booktubers han de ser bons crítics literaris?

Sis de cada deu lectors de catorze anys o més busquen informació o recomanacions sobre noves lectures abans de llegir un llibre, segons el Baròmetre sobre hàbits de lectura i compra de llibres a Espanya 2018. El 53,3% ho fa per mitjà d'amics i familiars. El segon recurs més fet servir és la prescripció en línia, amb un 31,1% i molt endavant respecte de la font d'informació següent, que són les ressenyes de diaris (10,6%). La prescripció en línia agrupa, al seu torn, diversos canals que van des de les webs i els blogs específics de literatura fins a les opinions publicades en xarxes socials o fòrums i les que fan els booktubers.

Davant d'aquesta varietat d'opcions per a trobar recomanacions literàries, crida l'atenció les crítiques que hi ha entorn dels booktubers.

«Valgui com a exemple el que va passar en la taula rodona del III Congrés del Llibre Electrònic dedicada als autors i booktubers en què participaven Xavi Narro, Uka i Javier Ruescas» —recull l'informe ¿Cómo leemos en la sociedad digital? «En els minuts finals, una assistent va criticar la feina que feien argumentant que les seves recomanacions no seguien criteris filològics i una altra els va preguntar per la responsabilitat ètica com a prescriptors d'un públic en plena formació literària, els adolescents que els seguien.»

«Diria que és un enfocament equivocat» —opina Nicole Etchevers—, «ja que no es pot pretendre que aquests joves desenvolupin un treball filològic de cada obra, sinó que parlin i difonguin des del seu coneixement, perspectiva i experiència, però sobretot amb els seus llenguatges i codis, sobre el que els ha agradat, cridat l'atenció o apassionat. De fet, el criteri filològic tampoc no es demana a molts prescriptors i ressenyadors de paper», considera la professora col·laboradora de la UOC.

Per a Nicole Etchevers, «en resum, no importa quins criteris segueixin, sinó que els seus arguments aportin un valor afegit. La crítica a aquest fenomen ve des de les generacions més grans i anteriors als millennials, que per més que hàgim assimilat els canvis digitals, no hi hem nascut. Això no obstant, la nostra experiència ha d'ajudar aquests joves a crear un camí vàlid que serveixi de fonament per a construir alguna cosa nova i diferent, però, al seu torn, sòlida i que no es dilueixi en la voràgine líquida, difusa i eternament canviant dels temps moderns», opina.

«Reprenem una discussió eterna del món analògic, traslladada ara al terreny digital. Des del punt de vista filològic, aquestes crítiques tenen tota la raó i estic segur que les admeten els mateixos booktubers; dubto que pretenguin convertir-se en crítics literaris i que aquesta sigui una de les seves aspiracions. No obstant això, amb la perspectiva del foment de la lectura, qui pot qüestionar el seu paper com a dinamitzadors de la comunitat lectora en l'entorn digital?», afegeix Jordi Llobet.

Els booktubers també arriben a la aules

La Unió Europea, en el marc de l'estratègia Europa 2020, estableix la necessitat per part dels alumnes d'adquirir objectius educatius relacionats amb la capacitat comunicativa, lingüística, audiovisual i digital. «Totes aquestes capacitats es treballen de manera transversal en utilitzar el recurs de crear o visualitzar els videoblogs o booktubes a dins de l'aula», recull Georgina Bergé en el treball de fi de màster de la UOC.

Per això, si el món editorial ha estat el primer a detectar les possibilitats que aquests joves ofereixen com a dinamitzadors de la lectura, ara és el moment del sector educatiu. Segons el treball de Bergé: «Autors especialitzats en l'àmbit docent com Gemma Lluch, José Rovira, Agnès Toda, entre altres, recomanen fer servir aquests videoblogs, amb els quals, si s'elaboren exercicis guiats pel professor, no solament s'assegura incloure la competència digital en les programacions didàctiques, sinó que també poden ajudar a fer que els alumnes mostrin interès per la literatura, una cosa que al professor li costa molt d'esforç aconseguir».

«Les estadístiques parlen per si soles» —comenta Nicole Etchevers— «i és una realitat que el públic juvenil no és el més lector de llibres tradicionals». No obstant això, és important obrir la perspectiva que, avui dia, el contingut que es consumeix no és necessàriament el llibre imprès sobre un format paper, sinó que pot ser llegit en digital, en múltiples suports diferents, mirats o escoltats. És important ampliar la perspectiva i incloure els altres formats en què els joves consumeixen continguts actualment».

Ara bé, «quin tipus de continguts es creen i es consumeixen entre els joves és per a mi el quid de la qüestió», afirma Nicole Etchevers. «Per a això, s'ha de treballar conjuntament des del sector públic i el privat en educació, és a dir, amb governs, ciutats, escoles i entorns familiars per a crear continguts (llibres, sèries, música, pel·lícules, programes de televisió, podcasts, etc.) amb idees i temes que contribueixin al desenvolupament d'adults, ciutadans i, al cap i a la fi, persones més conscients, ètiques, responsables i solidàries».

«Sense cap mena de dubte, tant la família com l'escola tenen la responsabilitat i han d'incentivar el gust per la lectura, tot i que no solament és responsabilitat seva. El valor simbòlic i el paper que la nostra societat atorgui a l'acte de llegir serà també decisiu per a consolidar-ne la pervivència entre els joves lectors», conclou el professor col·laborador de la UOC Jordi Llobet.