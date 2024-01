La norma de las cuatro variables para acertar con el regalo perfecto

Ya que invertimos en regalar, todos buscamos que el regalo escogido sea del gusto de quien lo recibe. Y el éxito (o el fracaso) depende según los expertos de cuatro variables: el valor monetario, el tiempo invertido en conseguir el regalo, la energía mental gastada en planificar y escoger un regalo adecuado al destinatario y los costes físicos que implica conseguir el presente. Las conclusiones del estudio realizado por los investigadores Henry S. J. Robben y Theo M. M. Verhallen dicen que los regalos que se perciben como más costosos en términos de tiempo y esfuerzo tanto mental como físico son los preferidos por quienes los reciben. Y, por el contrario, el valor monetario es el menos importante.

Una muestra de ello es que más no siempre significa mejor: si en un paquete agregamos un obsequio barato a uno más caro, se reduce el efecto positivo del segundo en quien lo recibe. Se le llama la paradoja del obsequiante y, según explica Neus Soler, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, se debe a que «en función de la perspectiva (si somos quien regala o a quien le regalan), mentalmente entendemos el acto de regalar de una forma diferente. Quien regala sí que entiende que más es mejor (porque ofrece más), pero quien recibe el regalo entiende que si se ha tenido que añadir un segundo objeto al regalo, es porque el primero no tiene el valor económico que parece que tiene. Por ello en marketing se trabaja tan a fondo el aspecto físico del producto, en relación con el propio diseño de este, del packaging y de la imagen que tiene la marca de ese producto. La apariencia del producto es importantísima, y justifica en gran medida su precio», señala la profesora de la UOC.

Para acertar al regalar, además de dedicar a cada obsequio el tiempo que se merece, la profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC Marta Calderero aconseja explicar por qué lo hemos elegido a quien va a recibir nuestro presente. «Es buena idea que cuando entreguemos cada regalo expliquemos qué queremos transmitir con dicho presente. Lo ideal sería que los regalos hablasen de una bonita historia pasada, presente o futura, y que la persona que los recibe sea siempre el protagonista», comenta.

Si nada de lo anterior funciona y acabamos teniendo que ir a cambiar el regalo recibido, podemos aprovechar para poner en práctica nuestras habilidades asertivas, recomienda la profesora Calderero. ¿Cómo? Procurando evitar una respuesta agresiva, agradeciendo las buenas intenciones y siendo empáticos, pero al mismo tiempo haciendo saber a la otra persona que esta vez no ha acertado. «Si no nos gusta el regalo podemos transmitirlo de manera asertiva, diciendo algo así: "Muchas gracias por el regalo, entiendo que me has regalado este reloj para que me acuerde de ti siempre que mire la hora, pero lo siento, no uso reloj habitualmente. Sería una pena dejarlo guardado en una caja; ¿qué te parece si vamos juntos a cambiarlo y escogemos un anillo que nos guste a ambos?"».