Per què regalem?

Si l'acte de regalar té tantes possibilitats de no acabar en èxit, per què continuem mantenint la tradició de comprar regals per Nadal? Per a Francesc Núñez, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, la resposta està en el fet que les convencions són un element central del comportament social a què no volem renunciar. «Les tradicions són els canals de circulació de la vida social. Només molt recentment, amb un determinat auge de l'expressivisme i de la cerca de l'espontaneïtat i l'autenticitat, algunes persones han qüestionat les tradicions, però no es pot viure sense: si fallen, es dissolen o es desprestigien, se n'acaben imposant unes de noves. La vida humana és feta de rutines i les tradicions són com les rutines socials. Sense, la vida és més complicada per la manca de normes i, per tant, també, de sentit», explica.

D'aquí ve que continuem mantenint una tradició que es remunta a diversos segles enrere, i que a molts sí que els satisfà, sobretot si són ells els qui fan el regal, perquè segons un estudi publicat a Psychological Science, mentre que el sentiment de felicitat de què gaudim en rebre un obsequi disminueix ràpidament al cap de poc temps, quan som nosaltres els qui donem als altres, continuem tenint aquest sentiment uns quants dies més. Encara que això no és precisament per raons altruistes: «En l'acte de donar hi ha una dimensió de poder (dona el qui pot), respecte del qui rep, que, d'alguna manera, queda en una posició de deute. Per això, per a evitar aquesta situació, Ciceró diu que l'amistat només és possible entre iguals», afirma Francesc Núñez.

Intencions inconscients a banda, el que realment ens interessa és quin regal hem de triar per a encertar-la. I segons l'estudi de Deloitte, les nostres preferències són molt clares: en primer lloc, diners; després, roba i calçat. No obstant això, en opinió de la professora Marta Calderero, el millor regal és una experiència. «Compartir coses junts és sempre més bona opció que regals materials. Les experiències compartides enforteixen la relació perquè durant la vivència ens envaeixen intenses emocions positives i es generen molts moments memorables. Pots regalar entrades per a un espectacle, un viatge, visitar una exposició o passar temps junts col·laborant en projectes de responsabilitat social».