Los mayores de 60 años, los que más gastan en lotería

Uno de cada tres españoles ha regalado lotería a familiares y amigos, según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Regalar un décimo es un clásico, pero solo para una parte de la población. Así, los jóvenes no regalan lotería y tampoco la consumen, mientras que los mayores de sesenta años son el segmento que más dinero se gasta en ella por Navidad (más de 60 euros), según datos de la empresa Ventura24 sobre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad (2017). «Para la gente de cierta edad, es difícil prescindir de un hecho que has visto y has repetido toda la vida y que está arraigado en tu imaginario», afirma Francesc Núñez, sociólogo y profesor de Humanidades de la UOC.