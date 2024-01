Els més grans de 60 anys, els que més gasten en loteria

La loteria, una «obligació» amb la casualitat

Comprar loteria, a més, és un fenomen repetitiu, perquè segons Núñez, genera «obligacions per por». Si sempre es compra el número acabat en 5 o el número de la feina, segurament aquest any es tornarà a comprar el mateix número per la por que, aquesta vegada, sí que toqui. «Amb la loteria aquest pensament negatiu existeix i per això aquest segment procura gastar els mateixos diners que els anys anteriors, no fos cas que toqués i llavors es rebessin menys diners», detalla Elisabet Ruiz-Dotras, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, experta en educació financera.

Així, entre les principals motivacions per a participar en la loteria hi ha el compromís amb la casualitat («compro sempre el mateix dècim»), el pensament negatiu («sempre jugo, perquè si no jugo tocarà»), l'enveja social, la por («em convertiré en l'única persona que no compra loteria a la feina») i la tradició familiar o el consum social.