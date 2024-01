Los estados de ánimo no pueden imponerse, pero sí podemos asumirlos

«Es importante entender que las personas no podemos cambiar nuestras emociones de un día para otro. Es decir, si uno está triste no podrá pasar a sentirse feliz de un día para otro, por mucho que sea Navidad. Por este motivo, algunas personas vivirán esta fiesta de un modo diferente, sin el "espíritu navideño" que se nos transmite desde pequeños», explica Sílvia Sumell.

Asumirlo no es malo, más bien al contrario. «Quizás la clave está en aceptar nuestras emociones o sentimientos, incluso cuando conviven durante fechas en que se espera que seamos felices», continúa la profesora de Psicología de la UOC. «Pienso que lo importante es que, cuando nos encontremos en esta situación, podamos darnos "permiso" para estar tristes o para no "sentirnos tan felices" durante esos días, y también que podamos diferenciar entre ser y estar. Socialmente, muchas veces esto es complicado, sobre todo si estamos en familia, con la pareja o con los hijos, ya que ellos también sufren las consecuencias. En esos casos, recomiendo tratar de entender por qué nos sentimos mal, evitar aspirar a la perfección en estas fechas, no focalizar toda la atención en las personas ausentes y recordar los buenos momentos vividos con ellas. Además, para evitar el estrés, hay que intentar organizarse y hacer las tareas necesarias con la máxima antelación. No va bien dejarlo todo para el último momento».

El 34 % de los españoles ya pone en práctica este último consejo y, como refleja el estudio Christmas Survey 2019, de Deloitte, comienza a hacer sus compras navideñas en noviembre, una tendencia que se ha consolidado en los últimos años, propiciada por días de descuento como el Cyber Monday o el Black Friday.

«Por supuesto, pide ayuda si lo necesitas, no quieras hacerlo todo tú y atrévete a decir que no», aconseja por último la profesora de Psicología de la UOC. Poner en práctica esta recomendación y las anteriores puede significar pasar de vivir la Navidad con malestar a formar parte del 41 % de personas que afirma que estas fechas le gustan bastante o incluso del 26 % que las adora.