La síndrome de la cadira buida: quan la nostàlgia s'apodera del Nadal

Els estats d'ànim no es poden imposar, però sí que els podem assumir

«És important entendre que les persones no podem canviar les nostres emocions d'un dia per l'altre. És a dir, si algú està trist no podrà passar a sentir-se feliç d'un dia per l'altre, per molt que sigui Nadal. Per aquest motiu, algunes persones viuran aquesta festa d'una manera diferent, sense "l’esperit nadalenc" que se'ns transmet des de petits», explica Sílvia Sumell.

Assumir-ho no és dolent, més aviat al contrari. «Potser la clau rau a acceptar les nostres emocions o sentiments, fins i tot quan conviuen durant dates en què s'espera que siguem feliços», continua la professora de Psicologia de la UOC. «Penso que és important que, quan ens trobem en aquesta situació, ens puguem donar "permís” per estar tristos o per no "sentir-nos tan feliços” durant aquests dies, i també que puguem diferenciar entre ser i estar. Socialment, molts cops això és complicat, sobretot si estem en família, amb la parella o amb els fills, atès que ells també en pateixen les conseqüències. En aquests casos, recomano tractar d'entendre per què ens sentim malament, evitar aspirar a la perfecció en aquestes dates, no focalitzar tota l'atenció en les persones absents i recordar els moments bons viscuts amb elles. A més, per a evitar l'estrès, cal intentar organitzar-se i fer les tasques que calgui amb la màxima antelació. No va bé deixar-ho tot per a l'últim moment».

El 34% dels espanyols ja posa en pràctica aquest últim consell i, com reflecteix l'estudi Christmas Survey 2019, de Deloitte, comença a fer les seves compres nadalenques al novembre, una tendència que s'ha consolidat en els darrers anys, propiciada per dies de descompte com ara el Cyber Monday o el Black Friday.

«Per descomptat, demana ajuda si et cal, no ho vulguis fer tot tu i atreveix-te a dir que no», aconsella finalment la professora de Psicologia de la UOC. Posar en pràctica aquesta recomanació i les anteriors pot significar passar de viure el Nadal amb malestar a formar part del 41% de persones que afirma que aquestes dates li agraden força o fins i tot del 26% que les adora.