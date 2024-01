Cómo elegir juguetes STEM

Una vez en la juguetería, ¿qué tipo de productos debemos elegir si buscamos un regalo que, además de no ser discriminatorio, fomente el interés de las niñas por temáticas STEM? Según la investigadora del grupo TEKING, lo más importante es que esquive los estereotipos sociales ligados al sexo. «Ese juego debe ser neutro "de estereotipos de género". Más importante que lo que ha de tener para atraer a una niña, yo creo que es lo "que no debe tener" para estar libre de marcas de estereotipos de género. Por ejemplo, en la presentación tienen que aparecer niñas y niños, o incluso solo niñas, pero de ninguna manera solo niños. Igualmente, en su diseño y contenido no debería haber marcas de estereotipo de género (evitemos rosas y azules, ser muy competitivo o muy poco, entre otras cosas). A partir de ahí, tiene que ser estimulante, entretenido y actual», señala María Antonia Huertas.

Como opciones concretas, la profesora Milagros Sáinz cita los juegos que animan a pintar, colorear o hacer formas con plastilina o arena artificial, los bloques de construcción, los juegos de formas y colores, las cometas, las peonzas, los instrumentos musicales, las pelotas y los balones, los libros y los cuentos no sexistas, las bicicletas, los monopatines, los bumeranes, las marionetas, los osos y muñecos de peluche no sexistas, los juegos reunidos, los videojuegos no sexistas, los rompecabezas… En cuanto a las tabletas y otros dispositivos digitales, también se consideran juegos STEM no sexistas siempre que no incluyan «distintivos convencionales, como que sean de color azul para niños o de color rosa para niñas», explica la directora del grupo de investigación GenTIC. Además, recuerda que, al igual que los juegos y las actividades basadas en lenguajes de programación como Scratch fomentan competencias vinculadas al ámbito STEM tecnológico, también lo hacen los juegos en los que los niños y las niñas pueden jugar a ser profesionales de la medicina, la arquitectura, la química, la ingeniería…

Otro tipo de juegos que fomentan competencias ligadas a la ciencia y la tecnología son los juegos de bloques y de construcción como Lego, o los laboratorios de ciencias, además de los ábacos, los juegos de cálculo matemático o geométrico y los juegos de bricolaje.