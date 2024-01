Com s'ha de triar una joguina de ciència i tecnologia no sexista?

Aquest Nadal gastarem 105 euros per persona en joguines per als més menuts. És la xifra estimada per l'estudi Fintonic 2019 «El canal detallista en el sector juguetero», que assenyala que aquest any el pressupost per a regals infantils ha augmentat un 4%. A més, l'estudi ha trobat una altra novetat. Si fins ara eren sobretot les dones les que anaven a comprar regals per a nens i nenes, enguany seran els homes els qui s'encarregaran majoritàriament d'aquesta tasca, encara que a molt poca distància del col·lectiu femení: un 52% de les compres les faran els homes, enfront del 48% de les dones.

No obstant això, aquesta novetat no vol dir que es fomenti la igualtat entre els més menuts. La raó és que tots dos, tant homes com dones, tenen el risc d'adquirir una joguina que discrimini per gènere. I és que els aparadors en continuen estant plens. Ja l'any passat un estudi del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) advertia que el nombre d'estereotips de gènere presents en els anuncis de joguines havia crescut fins al 34,7% en la que llavors era l'última campanya nadalenca, que es corresponia amb les últimes setmanes del 2017 i la primera del 2018. Tot i iniciatives aïllades de la indústria de la joguina que tenen com a objectiu fomentar la igualtat en el joc, com la guia de Nadal «Juguetes para tod@s» d'una coneguda cadena de botigues de joguines, continua sent complicat triar la joguina correcta si la finalitat és que sigui atractiva per a l’infant, el diverteixi, pugui aprendre’n alguna cosa i, a més, no discrimini per gènere o fins i tot fomenti l'interès de les nenes pels coneixements STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, per les sigles en anglès).

«Triar un joc és una gran responsabilitat per a un adult, fins i tot si és un joc educatiu, i especialment per evitar el biaix sexista que hi sol haver, més o menys evident», recorda María Antonia Huertas Sánchez, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. «El joc és fonamental per al desenvolupament cognitiu, físic i social dels nens i les nenes, i els temes i els instruments concrets per mitjà dels quals es vehicula el joc els permetran estar en contacte amb unes àrees determinades de coneixement i excloure'n altres. Pensem per un moment en tot l'àmbit de les cures (salut, psicologia, educació, etc.), que es pot associar amb el joc amb nines, i l'exemple oposat, l'àmbit tecnològic (vehicles, jocs de construcció o electrònics), associat a jugar amb cotxes, camions o circuits. Mitjançant el joc hi ha conceptes, habilitats i emocions molt diferents que es posen en joc (mai més ben dit)», assenyala Huertas Sánchez, investigadora del grup Technology Enhanced Knowledge and Interaction Group (TEKING) de la UOC.

Comparteix opinió amb la doctora en Psicologia Social Milagros Sáinz, directora del grup de recerca Gènere i TIC: Investigant el Gènere a la Societat Xarxa (GenTIC) de la UOC, que recorda que els jocs tenen un paper fonamental en el desenvolupament de nombroses competències cognitives, psicomotrius i simbòliques de nens i nenes, a més de contribuir a fomentar el seu interès pel desenvolupament de rols vinculats a diferents tasques i activitats de la vida quotidiana i la vida adulta. «Per això, com més s'exposi les nenes i els nens a activitats lúdiques contràries als rols i els estereotips de gènere tradicionals des de petits, millor, perquè això farà que tinguin més predisposició a desenvolupar gustos i interessos acadèmics lligats a aquestes activitats», afirma.

Es refereix a les que es consideren les carreres del futur, les STEM, algunes de les quals, com Enginyeria, Informàtica o Física, tenen escassa presència femenina, a causa, entre altres factors, dels estereotips de gènere. I precisament les joguines poden ajudar a combatre aquests estereotips des de la infància. «Fomentar que les nenes, per exemple, facin activitats extraescolars no concebudes tradicionalment com de dones afavoreix que incorporin aquest tipus de tasques en el seu repertori de competències i que després les puguin continuar desenvolupant en les diferents assignatures que cursin», explica la professora Milagros Sáinz.