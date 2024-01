¿Los abuelos deberían cobrar por el cuidado diario de los nietos?

¿Podrían los superabuelos cobrar en España?

Hay países como Hungría o Alemania que tienen establecidas modificaciones fiscales para los abuelos que cuidan de sus nietos. «Una medida de este tipo podría establecerse en España desde el punto de vista legal, pero el problema no es la ley, sino los recursos disponibles para hacer frente al pago de estas ayudas», advierte Anglès. Según el estudio Grandparenting in Europe, en países con una contribución estatal mayor para el cuidado de los niños o con medidas fiscales favorables, como Alemania, Suecia, Países Bajos o Dinamarca, en los que el cuidado infantil formal está bien proveído y hay establecidos buenos beneficios maternos, la tasa del cuidado intensivo de los nietos por parte de los abuelos no supera el 2%, muy lejos de la española que se sitúa en el 17%.

«En España, las medidas fiscales estatales son rotundamente insuficientes: las pocas que existen no incentivan la natalidad de las familias españolas», afirma Anglès. En España, más de la mitad de los hogares —ya sean monoparentales (54 %), con dos adultos y un hijo (45 %) o con dos hijos (52 %)— consideran que el principal problema del acceso al servicio de guardería es de tipo económico. «El conocido "cheque guardería" cubre una parte muy pequeña del coste de este servicio, mientras que para otros gastos de cuidados o actividades extraescolares no se recibe ninguna ayuda, por lo que inevitablemente se crea una brecha social entre aquellas familias que pueden hacer frente a estas gastos y las que no, haciendo evidente el aumento de las desigualdades que ha sufrido la sociedad española en los últimos años», advierte Anglès.

«Al final, las ayudas no dejan de ser gasto público y se financian a partir del conjunto de ingresos de las administraciones. Establecer una nueva ayuda implica necesariamente eliminar alguno de los gastos existentes o aumentar los ingresos, básicamente por medio de los impuestos o la deuda pública», subraya Anglès, que añade que «el establecimiento de las ayudas dependerá del compromiso político de los gobernantes y de la reivindicación de los ciudadanos para que se destine parte de sus impuestos a cubrir estas necesidades».

Para Anglès sería de justicia establecer algún tipo de ayuda o incentivo para esta tarea. «Actualmente, el servicio que prestan los abuelos es totalmente gratuito y altruista, por lo que ofrecer incentivos vía ayudas económicas o desgravaciones fiscales no solo ayudaría a dignificar el servicio que prestan, sino que además reconocería un trabajo que debería ser realizado por profesionales de forma retribuida», afirma Anglès. Pero, esta medida, ¿ayudaría, en parte, a mejorar la situación psicológica y emocional de estos abuelos? Lacalle, psicóloga experta en vejez, afirma que «no lo haría, pero quizás calmaría un poco su malestar». Para Sumell, esta medida no resolvería la situación social ni el nivel de estrés de este colectivo: «Son necesarias otras vías o medidas de tipo social, laboral, etc., para que los abuelos no terminen siendo uno de los principales cuidadores de los niños. Los abuelos, sin quererlo, están manteniendo un modelo de trabajo y de vida que actualmente es incompatible con la crianza de los niños, pero se sienten con la obligación moral de hacerlo». Para Lacalle, esta no es una medida pertinente, porque considera que sería una distorsión dentro del ámbito familiar. «Las familias son organizaciones que colaboran para conseguir un objetivo, y cuando los vínculos afectivos se mezclan lo económico, esto puede convertirse en una fuente de conflicto», concluye.