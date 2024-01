Els avis haurien de cobrar per la cura diària dels nets?

A Espanya, la meitat dels avis té cura dels seus nets quasi tots els dies i el 45% ho fa gairebé totes les setmanes. Les àvies els atenen durant 6,2 hores al dia i els avis les segueixen de prop, amb una dedicació de 5,3 hores al dia, segons un informe de l'Imserso. Si la mitjana, que és de 5,75 hores, es multiplica per 5 dies per setmana, dona lloc a una jornada laboral de gairebé 30 hores. Això significa que molts avis i àvies fan una jornada laboral fent-se càrrec de l'atenció dels nets. «Si la persona gran ho fa des de l'obligació, aquí és on comencen els factors de risc, perquè ho pot viure com un deure i pot tenir la percepció d'estar atrapada en la tasca de tenir cura dels nets de manera intensiva», afirma Montserrat Lacalle, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A més, puntualitza, «el fet de fer-se càrrec de l'atenció d'un menor per a una persona gran representa un sobreesforç físic en comparació a una persona més jove».

Per a Sílvia Sumell, professora col·laboradora també dels Estudis de Psicologia de la UOC, «encara que no tenen l'"obligació" de cuidar els nets, molts avis i àvies es veuen amb l'"obligació moral i emocional" d'ajudar els seus propis fills, a causa de les circumstàncies socials, laborals i econòmiques particulars de cada família. Per això, actualment les àvies i els avis són una peça clau en l'estructura de la majoria de famílies i no es veuen amb la capacitat de dir que "no"», afirma. «Quan els avis tenen una sobrededicació als nets, això els repercuteix a nivell psicològic, sobretot si ho fan com una obligació. Si hi sumem la percepció de no poder canviar la situació apareix la síndrome de l'avi esclau», explica Lacalle. Segons diversos estudis, aquesta síndrome provoca en la gent una gran dosi d'esgotament, estrès i ansietat, a més d'una intensificació de la hipertensió o de l'artrosi. Segons Lacalle, cal afegir que «la natalitat s'ha endarrerit els últims anys i, per tant, cada vegada més els avis són més grans». Segons Sumell, és bastant probable que aquests avis cuidadors tinguin més mala salut física que els que no són cuidadors i que necessitin més tractament farmacològic».

L'estudi Grandparenting in Europe afirma que a Espanya el 17% dels avis s'encarrega de la cura intensiva dels nets i se situa com el segon país amb una taxa més alta en aquest aspecte després de Romania (30%). «Es fa evident que una part de les despeses familiars queda assumida per l'ajuda desinteressada dels avis que col·laboren en la cura dels nets sense cap tipus de reconeixement més enllà del possible agraïment dels familiars que se'n beneficien», considera Benja Anglès, professor de Dret Financer i Tributari de la UOC. De fet, segons l'estudi Abuelos y abuelas… para todo: percepciones en torno a la educación y el cuidado de los nietos, del 2019, de la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), tal com ho entenen les persones grans el suport que donen (emocional, econòmic, en forma d'atenció d'infants, etc.) és superior al suport que reben, i ho és, a més, des del punt de vista de totes les modalitats.