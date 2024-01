Más que igualdad en cifras: reducir los sesgos de género

La investigación pone de relieve una idea muy extendida basada en que la igualdad de género se limita a que haya el mismo número de mujeres y hombres en una empresa o institución. «Es mucho más: también implica pensar en cómo los procesos y los procedimientos en el ámbito institucional pueden promover o reducir el sesgo de género», indica la investigadora.

En el caso concreto del sector dedicado a la I+D, las medidas van un paso más allá de lograr un cambio institucional y abarcan la inclusión de la dimensión de género en la investigación y en la innovación. «Las intervenciones de igualdad de género en I+D son complejas y cualquier evaluación de estas medidas debe tener en cuenta esta complejidad», plantea Palmén.

El proyecto EFFORTI fue coordinado por el Instituto Fraunhofer de Investigación de Sistemas e Innovación ISI y otros socios, incluidos el instituto Fraunhofer CeRRI, la UOC, Joanneum Research, la Universidad de Aarhus, la Asociación de Mujeres Científicas de Hungría (NaTE) e Intrasoft. El proyecto fue financiado por el acuerdo de subvención del programa marco Horizonte 2020 710470.

Artículo de referencia:

R. Palmén; E. Kalpazidou Schmidt (2019). «Analysing facilitating and hindering factors for implementing gender equality interventions in R&I: Structures and processes». Evaluation and Program Planning (vol. 77, 101726). DOI: https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2019.101726

UOC R&I

La investigación e innovación (R&I) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de las TIC con la actividad humana, con un foco específico en la educación en línea y la salud digital. Los más de 400 investigadores y 47 grupos de investigación se articulan en torno a los 7 estudios de la UOC y 3 centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3), el eLearn Center (eLC) y el eHealth Center (eHC).