Més que igualtat en xifres: reduir els biaixos de gènere

La recerca posa en relleu una idea molt estesa, que la igualtat de gènere es limita al fet que hi hagi el mateix nombre de dones i homes en una empresa o institució. «És molt més que això: també implica pensar en com els processos i els procediments en l'àmbit institucional poden promoure o reduir el biaix de gènere», indica la investigadora.

En el cas concret del sector dedicat a l'R+D, les mesures van un pas més enllà d'aconseguir un canvi institucional i comprenen la inclusió de la dimensió de gènere en la recerca i en la innovació. «Les intervencions d'igualtat de gènere en R+D són complexes i qualsevol avaluació d'aquestes mesures ha de tenir en compte aquesta complexitat», planteja Palmén.

El projecte EFFORTI va ser coordinat per l'Institut Fraunhofer de Recerca de Sistemes i Innovació ISI i altres socis, incloent-hi l'institut Fraunhofer CeRRI, la UOC, Joanneum Research, la Universitat d'Aarhus, l'Associació de Dones Científiques d'Hongria (NaTE) i Intrasoft. El projecte va ser finançat per l'acord de subvenció del programa marc Horitzó 2020 710470.

