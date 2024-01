Intervencionismo en redes sociales

Además de las dificultades que plantea la censura gubernamental, los analistas afirman que hoy internet se encuentra en medio de otra batalla: la que tiene como objetivo proteger el derecho a la libertad de expresión combatiendo al mismo tiempo la desinformación, la manipulación, los discursos de odio, la discriminación, la violación de la intimidad o los plagios. «A las grandes plataformas sociales como Facebook, Twitter o Instagram no les queda otra opción que limitar el contenido si quieren cumplir con la legislación y los usos y costumbres de cada país. Pero es muy complicado hacerlo sin extralimitarse», señala Josep Navarro, profesor colaborador de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Las críticas al intervencionismo en los contenidos de las grandes plataformas sociales y el deseo de volver a los orígenes de internet, cuando la red de redes se erigía como un espacio donde no había límites para la libertad de expresión, han traído consigo nuevas propuestas. Así es como han llegado al mercado más de una decena de plataformas, entre las que se encuentran Mastodon, una red social de microblogging con unas funciones parecidas a las de Twitter que ya afirma tener 2,2 millones de usuarios en todo el mundo; Gab, con cerca de 800.000 usuarios, otra red social también similar a Twitter que no puede descargarse ni desde Google Play ni desde la App Store, sino únicamente desde su sitio web, debido a que está permitido publicar en ella prácticamente todo excepto los contenidos que inciten a la violencia, la pornografía ilegal o la información confidencial sobre los usuarios; o la más reciente de ellas, Pichagram, similar a Instagram, pero pensada para artistas y sin censura en las imágenes. «Se presentan como una opción más libre y, en muchos casos de forma explícita, como una alternativa contra "la censura" de otras plataformas. Cada una, no obstante, muestra sus singularidades y ha ido acogiendo perfiles de usuarios diferentes que buscan canales mediante los cuales expresarse», señala Silvia Martínez Martínez, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

El propio director general de Twitter, Jack Dorsey, anunciaba poco antes de acabar 2019 que la compañía había organizado un equipo de cinco desarrolladores para crear un estándar de código abierto para redes sociales. La idea es la misma que se encuentra detrás de otras redes sociales descentralizadas como Mastodon: que la compañía no sea la única que decida qué puede y qué no puede verse en la red social, sino que sean los propios usuarios finales quienes determinen qué contenidos toleran y cuáles no.