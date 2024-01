Errors en la «censura»

La censura autoimposada ha fomentat l'aparició d'altres iniciatives com Pichagram, una plataforma creada per un programador i il·lustrador murcià. En aquest espai, els artistes que inclouen nus en les seves obres tenen un espai de difusió alternatiu a Instagram. A les plataformes tradicionals, aquest tipus de continguts es bloquegen perquè no saben diferenciar una obra artística del que es pot considerar pornografia.

Com explica el professor Josep Navarro, la censura de continguts en les plataformes tradicionals la majoria de vegades es fa de manera automàtica, amb algorismes basats en unes regles concretes. I no es tracta d'un sistema infal·lible. «Són algorismes d'aprenentatge automàtic que en van aprenent sobre la marxa, per la qual cosa, evidentment, en aplicar-los hi pot haver errors», explica posant-ne un exemple: els algorismes poden censurar un colze en confondre'l amb el pit d'una dona, perquè s'associa una certa forma amb el contingut que han de prohibir. El resultat és que automàticament es bloqueja aquesta publicació.

Les errades en els algorismes, però, només són una petita part del problema. El cavall de batalla principal és com es pot limitar el poder que acumulen actualment gegants com Facebook, Twitter o Instagram. Silvia Martínez Martínez, que és investigadora del Grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment de la UOC (GAME), afirma que la posició hegemònica, i per tant privilegiada, que tenen les grans empreses tecnològiques les dota també d'un gran poder per a controlar els continguts que circulen per la xarxa, la visibilitat que adquireixen i, fins i tot, la participació del ciutadà en la comunicació pública. «En aquest context, és lògic que s'enyorin els primers moments d'internet, i que per tant es busquin entorns descentralitzats, en què la llibertat i el respecte mutu siguin les pautes de comportament», assenyala la directora del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC.

Malgrat això, els experts coincideixen que l'intervencionisme actual també respon a formes d'ús poc correctes dels usuaris. «En les xarxes socials de vegades tenim comportaments irracionals o molt passionals per l'anonimat que ens proporciona un teclat», assenyala el professor de la UOC Josep Navarro, que pensa que «si els usuaris no tinguessin alguns comportaments determinats, segurament hi hauria menys censura; i al contrari: si les plataformes no apliquessin tant la censura, probablement els usuaris no buscarien les pessigolles a la plataforma. I és que la plataforma no deixa de ser una tecnologia al servei de les persones, i és l'ús que en fem les persones el que pot crear problemes».

De fet, el professor de la UOC recorda que les plataformes són espais que responen a interessos comercials, i eliminar continguts habitualment no és beneficiós per a aquests interessos. «Si censures molt, tens menys continguts, la qual cosa significa menys dades per analitzar, i això no és bo per al negoci», adverteix.

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ja ha mostrat alguna vegada la seva disconformitat amb el fet d'haver d'eliminar alguns continguts determinats. Una mostra d'això és el comunicat que Facebook va fer públic coincidint amb una reunió de la Comissió Europea per a definir les línies d'actuació del futur digital. En el comunicat, Facebook advertia que si les plataformes digitals es convertien en responsables dels continguts que s'hi comparteixen, es podria limitar la innovació i la llibertat d'expressió.

Com recorda Silvia Martínez Martínez, gairebé un any abans el relator especial de les Nacions Unides sobre la llibertat d'expressió, David Kaye, havia emès un comunicat en què advertia dels riscos d'implantar possibles solucions automàtiques per a complir la norma que poguessin comportar el risc de censura. «En l'entorn digital apareixen reptes nous i cal ser molt cautelós per a poder-los superar i resoldre casos en què l'exercici de dos drets o més entren en conflicte», adverteix la professora de la UOC, destacant entre aquests reptes la possibilitat tècnica de monitorar grans quantitats de dades, l'ús de la intel·ligència artificial al servei de la manipulació, la proliferació del discurs de l'odi i les ingerències en la propietat intel·lectual. «Regular i legislar en aquest entorn pot ser complicat i no sempre la redacció de les lleis respon a les aspiracions de tots els agents», afirma.