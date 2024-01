España, hiperconectada a internet: ¿aguantarán las infraestructuras de telecomunicaciones?

La crisis del coronavirus está encerrando en casa a padres e hijos: unos teletrabajando, otros estudiando por medio de la red; unos comprando en línea, otros consumiendo televisión online; unos informándose en periódicos y redes sociales, otros jugando a la consola… Todos están conectados a internet la mayor parte del día. ¿Están las infraestructuras de telecomunicaciones preparadas para soportar este incremento de los usuarios? ¿Aguantarán? ¿Se están apreciando ya caídas o ralentizaciones?

Los expertos lanzan un mensaje optimista. España tiene una buena infraestructura. «De hecho, es uno de los países con una de las fibras ópticas más extensas de Europa, y además con una de las tecnologías de más calidad», explica José Antonio Morán, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y director del máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación . «En España se ha apostado por despliegues de fibra hasta el hogar FTTH (fiber-to-the-home), una tecnología que permite que la fibra llegue desde la central telefónica hasta nuestra propia casa de forma directa y sin alteración, lo que evita la pérdida de rendimiento por el camino», dice.

Disponer de una excelente estructura en comparación con otros países vecinos hará que, aunque algunos servicios se enlentezcan o tengan pequeños cortes, «el sistema no colapse», explica. Además, teletrabajar no siempre significa que el empleado esté conectado permanentemente con el sistema, ni que esté transmitiendo datos continuamente. «En muchos momentos se trabaja sin consumir datos, sobre papel o fuera de línea. Ahora se manda un mensaje electrónico, luego otro, se entra en una web… Pero no siempre permanecemos constantemente en la intranet de la empresa, algo que incrementaría notablemente la sobrecarga de la red. La mayoría de las empresas no tiene previsto que el 100 % de sus trabajadores esté conectado al mismo tiempo ni esto siempre resulta necesario», añade.