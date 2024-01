Espanya, hiperconnectada a internet: aguantaran les infraestructures de telecomunicacions?

Connectar-se per cable i alliberar el wifi: per seguretat i per velocitat

Per a optimar l'ús de les xarxes de telecomunicacions, el professor Morán aconsella fer servir la fibra òptica i alliberar les xarxes sense fil. Es tracta de canviar els hàbits de consum: «A casa el que és més normal és que tots els membres de la família facin servir el wifi», explica Morán. «I si a més s'hi sumen tots els veïns de l'edifici, és normal que es provoquin baixades de qualitat del servei per saturació de trànsit en els canals wifi i que no aprofitem els megues que hem contractat», explica. La solució és utilitzar, sempre que es pugui, una connexió per cable en lloc d'una connexió wifi, especialment per a tots els dispositius amb una demanda alta de dades, com ara els smart TV (mirant continguts en streaming), les consoles o els dispositius que es fan servir per a teletreballar.

Per al professor expert en telecomunicacions de la UOC, el 5G i el cable són dos recursos compatibles i complementaris, i convé utilitzar-los de manera apropiada. «És normal que, si no ets a casa i vols teletreballar des d'una cafeteria, puguis utilitzar puntualment una connexió 5G, però a casa no té sentit si tens la possibilitat de fer-ho connectat a la xarxa de fibra», diu. «Encara que darrerament se'n parla poc, el cable és el nucli de les comunicacions, tot passa pel cable i presenta molts menys problemes que les connexions sense fil», afegeix. Actualment, la majoria dels habitatges no estan preparats perquè s'hi pugui fer servir cable des de totes les habitacions, ja que això comporta un cost addicional per a les companyies instal·ladores. «Els habitatges solen tenir un router al menjador o a l'entrada de l'edifici i acabem connectant per wifi la majoria de dispositius per comoditat, de manera que perdem eficiència i seguretat en l'ús de les comunicacions. Sempre que sigui possible tenir connexions per cable, guanyarem en velocitat, fiabilitat i seguretat», diu.

Quan es fa servir la xarxa sense fil wifi a prop del router, «funciona correctament», però a mesura que l'usuari se n'allunya progressivament es comencen a notar les baixades de qualitat.

Aquests descensos de rendiment «no passen amb el cable», adverteix, a la vegada que recomana connectar els ordinadors a algun dels ports dels encaminadors per a millorar la qualitat del servei i minimitzar interferències sense fil per wifi entre dispositius i veïns de la mateixa finca.

A més, utilitzar el cable en lloc del wifi té un plus de seguretat. «Aquests dies en què es multiplicaran tota mena de transaccions en línia, com transferències bancàries o compres per internet, les connexions per cable són una manera de minimitzar el risc que interceptin les nostres dades sensibles: és molt més senzill el pirateig si s'emet per l'aire i es pot interceptar la comunicació que si es fa per mitjà de cable», conclou José Antonio Morán.