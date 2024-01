Videojuegos de ejercicios que triplican su valor por el confinamiento

No solo el vídeo bajo demanda ha aumentado sus consumos. Según la plataforma Movistar, la crisis de la COVID-19 ha disparado el uso de datos para los videojuegos, y entre las plataformas más utilizadas se encuentran PlayStation, Blizzard y Xbox. De hecho, los temores por el coronavirus provocaron una carrera para conseguir Ring Fit Adventure de Nintendo, un videojuego de ejercicios para el hogar que inicialmente se vendía por 80 dólares, pero que la alta demanda y la crisis de fabricación han llevado a que se agote en tiendas y que su precio se dispare a casi 220 dólares en eBay. «El confinamiento puede aumentar el uso de videojuegos de ejercicios, tanto en población habitualmente más sedentaria como sobre todo aquella de naturaleza más activa y son una buena solución porque permiten realizar actividad física intensa en un espacio reducido», afirma Sònia Pineda, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC.

«Después de unos días de confinamiento el cuerpo necesita moverse y sentir emociones que no se generan fácilmente de forma inactiva», explica Pineda, que añade que «este tipo de recursos no solo aporta activación a nivel físico, sino que se generan cambios a nivel cerebral: endorfinas, dopamina, serotonina, adrenalina, testosterona, —según el tipo de videojuego—, hormonas que provocan sensaciones de placer, alegría, bienestar, relajación…y que en momentos como el actual son imprescindibles». En China y Japón ya son muchos los padres que han visto en este tipo de videojuegos de ejercicios una buena fórmula para entretener a sus hijos y reducir los altos niveles de energía durante la cuarentena, tal y como recoge el medio asiático Sora News24. Sin embargo, ante una situación como la actual, ¿se deben imponer horarios para el juego? Para Daniel Aranda, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, no existe un baremo de horas de juego correcto o incorrecto, sino que cada familia debe decidir el tiempo que considere adecuado según cuáles sean sus valores.

Jugar en familia y en línea, recursos para socializar ante el aislamiento

El aislamiento supone un reto, pero también una oportunidad para, por ejemplo, jugar en familia. «Compartir el juego en el ámbito familiar puede ser muy interesante, porque quien cuenta con las competencias para jugar son los niños; por lo tanto, se produce un papel distinto en el que los niños enseñan a los adultos a jugar», explica el profesor. «Si hay adolescentes en casa, la necesidad de autonomía y de soledad provocará el juego en solitario», explica Aranda, también investigador del grupo GAME de la UOC. La modalidad en línea se presenta como una ventana a la socialización. «Es una oportunidad para interactuar y socializar con los amigos en un momento en el que el aislamiento no lo permite», concluye.