El vídeo on demand i els videojocs, els reis de l'oci en quarantena

Videojocs d'exercicis que tripliquen el seu valor pel confinament

No solament el vídeo a la carta ha augmentat els seus consums. Segons la plataforma Movistar, la crisi de la COVID-19 ha disparat l'ús de dades per als videojocs, i entre les plataformes que es fan servir més hi ha PlayStation, Blizzard i Xbox. De fet, les pors pel coronavirus van provocar una cursa per aconseguir Ring Fit Adventure de Nintendo, un videojoc d'exercicis per fer a casa que al principi es venia per 80 dòlars, però que l'alta demanda i la crisi de fabricació han fet que s'esgoti en botigues i que el preu es dispari a gairebé 220 dòlars a eBay. «El confinament pot augmentar l'ús de videojocs d'exercicis, tant en població habitualment més sedentària com sobretot aquella de naturalesa més activa, doncs són una bona solució perquè permeten practicar activitat física intensa en un espai reduït», afirma Sònia Pineda, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.

«Després d'uns dies de confinament el cos necessita moure's i sentir emocions que no es generen fàcilment de manera inactiva», explica Pineda, que afegeix que «aquesta mena de recursos no solament aporta activació en l'àmbit físic, sinó que es generen canvis en l'àmbit cerebral: endorfines, dopamina, serotonina, adrenalina, testosterona, —segons el tipus de videojoc— i hormones que provoquen sensacions de plaer, alegria, benestar i relaxació i que en moments com l'actual són imprescindibles». A la Xina i el Japó ja són molts els pares que han vist en aquesta mena de videojocs d'exercicis una bona fórmula per a entretenir els fills i que redueixin els alts nivells d'energia durant la quarantena, tal com recull el mitjà asiàtic Sora News24. No obstant això, davant d'una situació com l'actual, s'han d'imposar horaris per jugar? Per a Daniel Aranda, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, no hi ha cap barem d'hores de joc que sigui correcte o incorrecte, sinó que cada família ha de decidir el temps que consideri adequat segons quins siguin els seus valors.

Jugar en família i en línia, recursos per socialitzar davant l'aïllament

L'aïllament suposa un repte, però també una oportunitat per a, per exemple, jugar en família. «Compartir el joc en l'àmbit familiar pot ser molt interessant, perquè qui té les competències per jugar són els nens; per tant, es produeix un paper diferent en el qual els nens ensenyen els adults a jugar», explica el professor. «Si hi ha adolescents a casa, la necessitat d'autonomia i de solitud provocarà el joc en solitari», explica Aranda, també investigador del grup GAME de la UOC. La modalitat en línia es presenta com una finestra per a la socialització. «És una oportunitat per a interactuar i socialitzar amb els amics en un moment en què l'aïllament no ho permet», conclou.