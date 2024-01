La crisis del coronavirus reactiva el sentimiento religioso

Una sociedad no tan secularizada

Aunque según el CIS en España ya residen más ateos, agnósticos o no creyentes que católicos practicantes (el 29,1 % frente al 22,7 %), los expertos creen que no puede hablarse de una sociedad secularizada. Tampoco en el resto del mundo. Según Natàlia Cantó-Milà, doctora en Sociología y profesora de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, «la tesis de la secularización puede aplicarse solamente a unos cuantos países del centro y el norte de Europa. Globalmente no vivimos en un mundo secularizado. Por ejemplo, Estados Unidos es un país muy religioso. Si fuera una sociedad secularizada no tendría una moneda en la que está inscrita la frase "In God we trust"», recuerda.

Sin embargo, eso no quiere decir que no confiemos en la ciencia. La dimensión religiosa convive con la esfera científica sin contradicciones, especialmente ante circunstancias excepcionales como las que vivimos actualmente. «Cuando sabes que no tienes los medios para superar algo, la diferenciación clásica entre logos y mito se disuelve un poco y te encomiendas a lo que en ese momento, por socialización o por tradición, te ha dado alguna vez confort o una sensación de estar arropado. Y eso no quiere decir que ya no te fíes de la ciencia», explica Natàlia Cantó-Milà.

Precisamente el hecho de vivir en una sociedad tan tecnificada, dominada por los avances científicos, es lo que puede provocar que no mostremos tan abiertamente nuestra religiosidad salvo en circunstancias como las actuales, en las que se manifiesta claramente que la ciencia no tiene todas las respuestas. Y en opinión del filósofo Miquel Seguró, profesor colaborador de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, se debe a una mala comprensión del fenómeno religioso. «Hay un cierto complejo en relación con la experiencia religiosa, como si se reconociera una debilidad, aunque en mi opinión es todo lo contrario: independientemente de si la religión es o no verdadera, lo que expresa parte del fenómeno religioso es la verdad en relación con la vulnerabilidad, la finitud, la contingencia y la relatividad de la experiencia humana».