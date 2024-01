La crisi del coronavirus reactiva el sentiment religiós

Una societat no tan secularitzada

Tot i que segons el CIS a Espanya ja hi ha més ateus, agnòstics o no-creients que no pas catòlics practicants (el 29,1 % davant el 22,7 %), els experts consideren que no es pot parlar d'una societat secularitzada. Tampoc a la resta de món. Segons Natàlia Cantó-Milà, doctora en Sociologia i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, «la tesi de la secularització només es pot aplicar a uns quants països del centre i el nord d'Europa. Globalment, no vivim en un món secularitzat. Per exemple, els Estats Units són un país molt religiós. Si fos una societat secularitzada no tindria una moneda on hi ha inscrita la frase "In God we trust"», recorda.

Malgrat tot, això no vol dir que no confiem en la ciència. La dimensió religiosa conviu amb l'esfera científica sense contradiccions, especialment davant circumstàncies excepcionals com les que vivim actualment. «Quan saps que no tens els mitjans per superar alguna cosa, la diferenciació clàssica entre el logos i el mite es dissol una mica i t'encomanes al que en aquest moment, per socialització o per tradició, t'ha donat benestar o sensació d'estar acompanyat alguna vegada. I això no vol dir que ja no et refiïs de la ciència», explica Natàlia Cantó-Milà.

Precisament el fet de viure en una societat tan tecnificada, dominada pels avenços científics, és el que pot provocar que no mostrem tan obertament la nostra religiositat excepte en circumstàncies com les actuals, en les quals es manifesta clarament que la ciència no té totes les respostes. I segons el filòsof Miquel Seguró, professor col·laborador dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, això és a causa d'una comprensió esbiaixada del fenomen religiós. «Hi ha un cert complex en relació amb l'experiència religiosa, com si es reconegués una debilitat, tot i que penso que és just el contrari: independentment de si la religió és o no és veritable, el que expressa una part del fenomen religiós és la veritat en relació amb la vulnerabilitat, la finitud, la contingència i la relativitat de l'experiència humana».