La generación "boomer" conquista TikTok

Adultos que triunfan en TikTok, bienvenidos boomers

Parece que en TikTok cada vez hay más gente de fuera de la generación Z. Se trata de una red que no siempre ha dado la bienvenida a los mayores de cincuenta años, los llamados boomers. De hecho, en 2019, el meme «Ok, boomer» se hizo famoso en TikTok entre los más jóvenes porque se burlaba de las actitudes anticuadas, negativas o condescendientes de los baby boomers (las personas nacidas entre 1945 y 1965). «Aunque la expresión "Ok, boomer" se relaciona con un perfil de edad, lo que connota es un estilo de vida, un pensamiento o una cultura que se consideran anticuados», afirma Martínez. Además, añade que «aunque el usuario dominante de TikTok corresponda a un perfil joven, esto no implica que otros usuarios que entienden el funcionamiento de esta plataforma y que se han adaptado a su formato y estilo puedan sacar provecho para comunicarse y conectar con un "público joven", a pesar de la diferencia de edad».

En TikTok hay adultos que se han convertido en influencers. Esto demuestra que los mayores también tienen cabida en la aplicación. Según TikTok España, uno de los usuarios boomers de TikTok que tiene más seguidores del país es @conbuenhumor. En esta cuenta, Rosa y su nieto hacen vídeos cómicos y han logrado 4,3 millones de seguidores. Otro ejemplo es Robbie V. (@letsspeakenglish ) , que tiene un millón de seguidores y sube vídeos cortos resolviendo dudas y dando consejos de inglés. También destaca Carlos Maxi, profesor de matemáticas de setenta años, que con el nombre @aprende.mates ya tiene casi 140.000 seguidores y que, a pesar de que lleva pocos meses en TikTok, se ha convertido en la cuenta educativa de habla hispana con más seguidores. «Ofrecen contenido impactante, diferente, positivo, divertido o útil, que puede consumirse en poco tiempo. El componente visual también es clave: encajan en la filosofía de la aplicación y hacer eso es muy difícil si resulta forzado», señala Martínez.

Conseguir quitarse la etiqueta de boomer es una cuestión de autenticidad y naturalidad. «Triunfan porque son frescos, espontáneos, auténticos y, sobre todo, porque no pretenden aleccionar a las nuevas generaciones», afirma Lalueza.