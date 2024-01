La generació "boomer" conquereix TikTok

Crear sense publicar, la clau d'èxit de la xarxa

Més enllà de qui té milers de seguidors, ara com ara coneguts i familiars ja han provat aquesta aplicació per gravar-se amb un àudio famós o provar de fer una coreografia i després compartir-ho. «TikTok permet baixar el contingut creat al nostre dispositiu mòbil i, fins i tot, desar-lo sense publicar-lo i així donar una altra sortida al contingut generat amb les possibilitats que l'eina dona per editar peces», explica Martínez. Per a Lalueza, això és una de les claus de l'èxit de TikTok. «El fet de poder compartir el material sense necessitat de penjar-lo a la plataforma ha impulsat que gent més enllà dels millennials utilitzi l'aplicació per passar estones divertides i que l'explotin més com una eina de creació que no pas de publicació», afegeix Lalueza.

No solament són els boomers els que es comencen a acostar a TikTok: moltes marques ja hi són presents. Arran de la crisi sanitària de la COVID-19, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va obrir un perfil de TikTok per fer arribar informacions verídiques sobre la pandèmia als usuaris d'aquesta xarxa. «La possibilitat d'acostar-se a un públic jove fa d'aquest entorn un espai molt atractiu per a les marques o per a les entitats», afirma Martínez, que adverteix que «per aconseguir seguidors s'hauran d'adaptar a la filosofia dels usuaris de la plataforma, hauran d'emprar els recursos disponibles i el seu llenguatge, i hauran de presentar un missatge positiu».