El teletrabajo en confinamiento suma dos horas más a la jornada laboral

La difícil desconexión digital

Precisamente una de las principales causas de que los empleados se encuentren desbordados es que, ante la demanda por parte de la empresa y la autoexigencia que nos imponemos presionados por la situación económica, la desconexión se vuelve casi imposible. Según un estudio publicado en GlobalWebIndex, la vida laboral se inmiscuye irremediablemente en la vida familiar: el 74% de quienes teletrabajan revisa su correo fuera del horario laboral, frente al 59% de quienes no trabajan desde casa. De hecho, el análisis de NordVPN indica que desde el confinamiento comenzamos antes la jornada y, sin embargo, no dejamos de trabajar más temprano. Los datos de Surfshark —otro proveedor de VPN— recogidos en Bloomberg muestran incluso picos de actividad entre las doce y las tres de la madrugada que no eran frecuentes antes del inicio de la pandemia.

«El problema es que todavía no existe una verdadera cultura del teletrabajo que nos lleve a separar el espacio del hogar destinado al trabajo del resto de nuestras tareas o labores cotidianas», señala Pere Vidal, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. Sin embargo, existe el derecho a la desconexión digital. El experto en derecho laboral recuerda que así lo establece el artículo 88.1 de la Ley orgánica de protección de datos.

«El artículo dice que los trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar», afirma. Y añade que ese mismo derecho aparece de nuevo en otro artículo, el 20 bis del Estatuto de los trabajadores. «Por lo tanto, no podría sancionarse a aquellos trabajadores que no consultan el correo o el teléfono particular fuera de su jornada laboral», afirma. Sin embargo, en opinión de Mar Sabadell, la presión juega en contra del trabajador. «El contexto -el confinamiento, el miedo de perder el trabajo -extender horarios para mostrar nuestro compromiso- y una cultura de la presencialidad -asegurar que los trabajadores están conectados-, pueden no estar ayudando», advierte la profesora de la UOC.