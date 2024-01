El teletreball en confinament suma dues hores més a la jornada laboral

La difícil desconnexió digital

Precisament una de les causes principals que els treballadors estiguin desbordats és que, davant de la demanda per part de l'empresa i l'autoexigència que ens imposem pressionats per la situació econòmica, la desconnexió esdevé gairebé impossible. Segons un estudi publicat a GlobalWebIndex, la vida laboral s'introdueix irremeiablement en la vida familiar: el 74% dels qui teletreballen revisa el correu fora de l'horari laboral, davant el 59% dels qui no treballen des de casa. De fet, l'anàlisi de NordVPN indica que des del confinament comencem abans la jornada i, malgrat això, no deixem de treballar abans. Les dades de Surfshark —un altre proveïdor de VPN— recollides a Bloomberg mostren fins i tot pics d'activitat entre les dotze i les tres de la matinada que no eren freqüents abans del començament de la pandèmia.

«El problema és que encara no hi ha una cultura del teletreball veritable que ens porti a separar l'espai de la llar destinat a la feina de la resta de les nostres tasques o feines quotidianes», assenyala Pere Vidal, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. No obstant això, existeix el dret a la desconnexió digital. L'expert en dret laboral recorda que ho estableix l'article 88.1 de la Llei orgànica de protecció de dades.

«L'article diu que els treballadors tindran dret a la desconnexió digital amb la finalitat de garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar», afirma. I afegeix que aquest mateix dret apareix de nou en un altre article, el 20 bis de l'Estatut dels treballadors. «Per tant, no es pot sancionar els treballadors que no consulten el correu o el telèfon particular fora de la jornada laboral», afirma. Malgrat això, segons Mar Sabadell, la pressió juga en contra del treballador. «El context -el confinament-, la por de perdre la feina -estendre horaris per mostrar el nostre compromís- i una cultura de la presencialitat -assegurar-se que els treballadors estan connectats- pot ser que no hi ajudin», adverteix la professora de la UOC.