Capacidad de adaptación

Por su parte, Manuel Armayones, investigador del eHealth Center, expone que, a diferencia de otros estudios que se han centrado exclusivamente en la salud mental, esta investigación internacional también «focaliza la capacidad de adaptación de las personas a circunstancias extraordinarias». En ese sentido, la iniciativa pretende evaluar el denominado crecimiento postraumático, es decir, la mejora emocional y cognitiva que experimentan algunas personas tras superar circunstancias adversas como el aislamiento social o padecer la COVID-19.

Según los investigadores, «mientras no dispongamos de una vacuna o de un antivírico efectivo, las únicas medidas para controlar al SARS-CoV-2 dependen de las conductas de prevención». Los responsables del proyecto apuntan que identificar los factores que favorecen que las personas adopten o no las conductas preventivas puede ser decisivo para definir las políticas de salud pública que garanticen que las UCI no se colapsen y que se eviten miles de muertes en todo el mundo.