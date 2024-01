Capacitat d'adaptació

Per la seva banda, Manuel Armayones, investigador de l'eHealth Center, exposa que, a diferència d'altres estudis que s'han centrat exclusivament en la salut mental, aquesta recerca internacional també «focalitza la capacitat d'adaptació de les persones a circumstàncies extraordinàries». En aquest sentit, la iniciativa vol avaluar l'anomenat creixement posttraumàtic, és a dir, la millora emocional i cognitiva que experimenten algunes persones després de superar circumstàncies adverses com ara l'aïllament social o patir la COVID-19.

Segons els investigadors, «mentre no disposem d'una vacuna o d'un antivíric efectiu, les úniques mesures per controlar el SARS-CoV-2 depenen de les conductes de prevenció». Els responsables del projecte apunten que identificar els factors que afavoreixen que les persones adoptin o no les conductes preventives pot ser decisiu per definir les polítiques de salut pública que garanteixin que les UCI no es col·lapsin i que s'evitin milers de morts a tot el món.