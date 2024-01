¿Cómo debería ser una educación mixta presencial y en línea en las escuelas?

La crisis sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto en jaque el sistema educativo de muchos países. En España, el largo confinamiento al que se han visto obligados los cerca de diez millones de alumnos ha subrayado la necesidad de un cambio de paradigma, ya que, además, podría haber rebrotes de la epidemia en los próximos meses.

Entre las opciones planteadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional está la posibilidad de implementar una educación mixta presencial y en línea en los colegios a fin de evitar el colapso educativo.

Sin embargo, según Lourdes Guàrdia y Albert Sangrà, profesores de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, todavía hay notables dificultades que solventar, entre ellas la brecha digital, determinada por las diferentes posibilidades de acceso a la tecnología por parte de la población y la forma de garantizar la socialización que fomenta la presencia de los escolares en las aulas.

Para aplicar esa propuesta, también surgen dificultades de tipo económico, en el momento de garantizar la conciliación de la vida familiar y la educativa, en las condiciones laborales del profesorado, y también en la construcción de las instalaciones escolares óptimas para grupos de alumnos más reducidos.

«Un tema es hablar de viabilidad y el otro, de conveniencia y de las repercusiones que tendría en el caso de que finalmente se implemente una propuesta como esta», afirma Lourdes Guàrdia.

Según Sangrà, se desconocen aún los niveles de adopción de la modalidad en línea en la nueva normalidad, pero «sí serán superiores a los que había antes de 2020»; por eso, las instituciones tendrán que disponer de nuevos niveles de infraestructura digital —tecnología y apoyo— para dar un apoyo fiable a los estudiantes.

«La brecha digital —refiere Guàrdia— está claro que existe, tanto desde el punto de vista de acceso (por parte del estudiantado, pero también organizativamente en términos de con qué tecnologías cuenta el centro para desplegar un sistema educativo en red de calidad) como de competencia digital (del profesorado y del estudiantado) para el uso educativo».

Guàrdia, que es directora del máster universitario de Educación y TIC (E-learning) de la UOC, indica que no es posible solucionar esa brecha en pocos meses. Según la profesora, «lleva tiempo implementar este cambio, que también es cultural, y no solo pedagógico y tecnológico». Y, aunque puede dotarse a los centros y a las familias de más tecnología, «aprender a usarla con fines educativos no es inmediato; se necesita formación, planificación, liderazgo, capacidad de adaptación al cambio, creatividad…», agrega la experta.

Si se quiere un modelo mixto o semipresencial, explica, «debería haber como mínimo un equilibrio desde un punto de vista pedagógico, organizativo y tecnológico».

«Algunos centros quizás puedan estar un poco más preparados en algunos de estos aspectos, pero dudo de que lo estén en los tres, en el sentido de estar pensados o configurados para establecer un modelo híbrido. Lo están para un modelo presencial con apoyo de la tecnología, y no en todos los casos. Cada uno de los aspectos (pedagógico, organizativo y tecnológico) necesitaría reformularse y ello conllevaría acciones asociadas que demandarían mucho tiempo para que pudieran implementarse correctamente», asegura Guàrdia, que es investigadora del grupo EDUL@B de la UOC.

En opinión de Albert Sangrà, catedrático de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, para hacer frente a la brecha digital entre el alumnado de la educación española debe trabajarse en la formación intensiva del profesorado, con una mayor equidad que garantice el acceso a internet como un derecho fundamental y a partir del apoyo a las familias, a fin de que dispongan de todos los instrumentos para que sus hijos no queden descolgados del proceso educativo, un esfuerzo que requiere notables inversiones.