Com hauria de ser una educació mixta presencial i en línia a les escoles?

La crisi sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19 ha desbordat el sistema educatiu de molts països. A l'Estat espanyol, el llarg confinament a què s'han vist obligats els prop de deu milions d'alumnes ha subratllat la necessitat d'un canvi de paradigma, ja que, a més, hi podria haver rebrots de l'epidèmia els pròxims mesos.

Entre les opcions plantejades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional hi ha la possibilitat d'implementar una educació mixta presencial i en línia a les escoles a fi d'evitar el col·lapse educatiu.

No obstant això, segons Lourdes Guàrdia i Albert Sangrà, professors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, encara hi ha dificultats considerables per resoldre, entre les quals, la bretxa digital, determinada per les diferents possibilitats d'accés a la tecnologia que té la població i la manera de garantir la socialització que fomenta la presència dels escolars a les aules.

Per aplicar aquesta proposta, també sorgeixen dificultats de tipus econòmic, en el moment de garantir la conciliació de la vida familiar i l'educativa, en les condicions laborals del professorat, i també en la construcció de les instal·lacions escolars òptimes per a grups d'alumnes més reduïts.

«Un tema és parlar de viabilitat i l'altre, de conveniència i de les repercussions que tindria en cas que finalment s'implementi una proposta com aquesta», afirma Lourdes Guàrdia.

Segons Sangrà, es desconeixen encara els nivells d'adopció de la modalitat en línia en la nova normalitat, però «sí que seran superiors als que hi havia abans del 2020»; per això, les institucions hauran de disposar de nous nivells d'infraestructura digital —tecnologia i suport— per donar un suport fiable als estudiants.

«La bretxa digital —diu Guàrdia— és clar que existeix, tant des del punt de vista d'accés (per part de l'estudiantat, però també organitzativament en termes de quines tecnologies té el centre per desplegar un sistema educatiu en xarxa de qualitat) com de competència digital (del professorat i de l'estudiantat) per a l'ús educatiu».

Guàrdia, que és directora del màster universitari d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC, indica que no és possible solucionar aquesta bretxa en pocs mesos. Segons la professora, «demana temps implementar aquest canvi, que també és cultural, i no solament pedagògic i tecnològic». I, tot i que es pot dotar els centres i les famílies de més tecnologia, «aprendre a fer-la servir amb finalitats educatives no és immediat; cal formació, planificació, lideratge, capacitat d'adaptació al canvi, creativitat...», afegeix l'experta.

Si es vol un model mixt o semipresencial, explica, «hi hauria d'haver com a mínim un equilibri des d'un punt de vista pedagògic, organitzatiu i tecnològic».

«Alguns centres potser poden estar una mica més preparats en alguns d'aquests aspectes, però dubto que ho estiguin en tots tres, en el sentit d'estar pensats o configurats per establir un model híbrid. Ho estan per a un model presencial amb suport de la tecnologia, i no en tots els casos. Cadascun dels aspectes (pedagògic, organitzatiu i tecnològic) necessita reformular-se i això comporta accions associades que demanarien molt de temps perquè es poguessin implementar correctament», assegura Guàrdia, que és investigadora del grup EDUL@B de la UOC.

Segons l'opinió d'Albert Sangrà, catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, per afrontar la bretxa digital entre els alumnes de l'educació espanyola s'ha de treballar en la formació intensiva del professorat, amb una equitat més elevada que garanteixi l'accés a internet com un dret fonamental i a partir del suport a les famílies, a fi que disposin de tots els instruments perquè els seus fills no quedin despenjats del procés educatiu, un esforç que demana inversions notables.