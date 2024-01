Desde octubre del año pasado, la UOC participa en el proyecto FAIRCOM (Towards a fair and effective compensación scheme for victims of sexual violence), junto con la Universidad Libre de Ámsterdam (VU), la Universidad de Sassari (UNISS), el Centro MARTA de Letonia y la Unión de Asociaciones de Mujeres de la Jefatura de Heraclión (UWAH) de Creta, con la coordinación de la Universidad Carlos III de Madrid.

El objetivo del proyecto es elaborar materiales y hacer formación dirigida a profesionales que trabajan con víctimas de violencia sexual, para profundizar en el conocimiento de las opciones de compensación y al mismo tiempo fomentar buenas prácticas que reduzcan las dificultades que suelen tener estas víctimas para conseguir una reparación efectiva.

Durante las últimas décadas, la situación de las víctimas de la delincuencia y la protección de sus derechos ha recibido más atención —tanto en la Unión Europea como en los Estados miembros— mediante la adopción y la implementación de varias directivas. El derecho de las víctimas a una indemnización económica es fundamental para satisfacer sus necesidades básicas, ya que les puede proporcionar los medios financieros para, como mínimo, obtener un tratamiento médico y psicológico adecuado, además de algún reconocimiento del trauma sufrido.

La Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos y la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, establecen que los Estados miembros deben garantizar una «compensación justa y adecuada» a las víctimas.

Aunque casi todos los Estados miembros de la Unión Europea han implementado estas directivas, lo han hecho de forma muy diversa y con carencias considerables, y actualmente no se puede hablar de la existencia de unos estándares mínimos. También es necesario recordar que la Convención Europea sobre la Compensación a las Víctimas de Crímenes Violentos de 1983 se limita a establecer que los Estados tienen la obligación de compensar a las víctimas de delitos violentos que causen daño corporal o muerte. Esta convención solo ha sido ratificada por 26 de los 47 países miembros del Consejo de Europa (España, por ejemplo, la ha ratificado, pero Grecia e Italia no).

El proyecto FAIRCOM, que en principio tiene una duración de dos años, quiere contribuir a una implementación más consistente y eficaz de las directivas de la Unión Europea haciendo un mapeo del funcionamiento real de los sistemas nacionales, identificando carencias y buenas prácticas, formulando recomendaciones, mejorando el conocimiento entre las organizaciones y los profesionales y, en general, sensibilizando de la situación particularmente vulnerable de las víctimas de violencia sexual y de las deficiencias de los sistemas nacionales existentes actualmente para proporcionarles justicia.