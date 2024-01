Seminaris i tallers per debatre sobre les compensacions en diferents països

En aquesta línia, entre el final de febrer i el començament de març, es van organitzar tallers presencials —un als Països Baixos, un a Letònia i dos a Itàlia— amb assistència de membres del món jurídic, policial i assistencial. A Madrid també es va fer un taller d'aquestes característiques, però els tallers previstos a Grècia i a Barcelona es van haver de suspendre a causa del confinament per la COVID-19. Mentre que a Grècia es va substituir el taller per consultes individuals a professionals de l'advocacia, la UOC va sol·licitar la col·laboració dels assistents convidats inicialment mitjançant un qüestionari virtual.

Un cop acabat el projecte, l'objectiu és convocar un seminari transnacional per compartir tots els resultats obtinguts.

En general, les víctimes de delinqüència poden obtenir una compensació econòmica de les dues fonts següents:

- Del delinqüent, per la via de la responsabilitat civil. El pagament d'aquestes compensacions es fa efectiu en molt pocs casos, generalment a causa de la insolvència de l'agressor.

- De l'Estat, establerta a l'Estat espanyol per la Llei 35/1995, d'11 de desembre, d'ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual. Aquests casos són, a la pràctica, molt pocs. La llei cobreix només els supòsits de danys greus (tant físics com psicològics) en la víctima i el tractament psicològic privat per pal·liar-los.

En els primers intercanvis en el si del projecte FAIRCOM, les víctimes de delictes sexuals han constatat diferències entre països. Als Països Baixos, per exemple, l'Estat fa un pagament simbòlic pel fet de ser víctima, amb independència de la decisió judicial. Una entitat vinculada al Ministeri de Justícia —el Fons de Compensació de Delictes Violents— gestiona les indemnitzacions. Pel que fa a la indemnització per part de l'ofensor, l'Agència Central de Recaptació Judicial vetlla perquè l'import sentenciat sigui el que realment es paga, i la policia està habilitada per fer embargaments a l'ofensor en benefici de la víctima.

En el sistema espanyol, el responsable del pagament per part de l'Estat és el Ministeri d'Hisenda. A l'Estat espanyol es demanen molt poques indemnitzacions i se'n paguen encara menys. De fet, com ja s'ha dit, sovint les indemnitzacions sentenciades no s'arriben a pagar perquè no es localitza l'ofensor o perquè se'l declara insolvent. Així, doncs, el percentatge d'indemnitzacions pagades és mínim, tot i que a l'Estat espanyol resulta molt difícil tenir dades concretes sobre aquests aspectes perquè el sistema judicial és reticent a facilitar aquest tipus de contingut de les sentències executòries. Hi ha, en definitiva, un tractament molt desigual de les víctimes en funció del lloc del delicte.

Fins ara, s'ha avançat en el disseny d'una pàgina web del projecte FAIRCOM, on també es posaran a disposició del públic els recursos elaborats, de manera que pugui tenir accés a informació més estructurada i fàcil d'utilitzar sobre els règims de compensació i sobre els tallers i la formació que estan previstos i que ja s'han fet.

Cal pensar que els mecanismes efectius per obtenir una compensació no serveixen solament per rescabalar la víctima dels danys monetaris i no monetaris. La compensació també aporta reconeixement i empoderament. Una compensació «justa i adequada» és una pedra angular perquè les víctimes de violència sexual a la Unió Europea puguin exercir els seus drets fonamentals.

