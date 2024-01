Una emergencia afrontada desde la participación

La emergencia de la COVID-19 lo ha ilustrado a la perfección. «Los equipos no estaban preparados, desde el punto de vista de formación formal, para afrontar una crisis sanitaria como esta, y la necesidad ha borrado en pocas horas los aspectos piramidales y jerárquicos que dificultan la participación de todo el mundo. Todos los profesionales y su experiencia y bagaje han sido necesarios para transformar los hospitales, y espontáneamente la organización ha facilitado el flujo de aprendizajes y la participación de todos sus estamentos para encontrar las soluciones más oportunas, y de una forma no mediada jerárquicamente, sino por un objetivo común y compartido», concluye Selva. «Este es el aprendizaje que se puede extraer, y que algo de esta información quede instaurado en las culturas organizativas para siempre».

Artículo de referencia:

Riera Claret, C.; Sahagún, M. Á.; Selva, C. Peer and informal learning among hospital doctors: An ethnographic study focused on routines, practices and relationships. Journal of Workplace Learning, 2020:32:4, 285. Doi: https://doi.org/10.1108/JWL-11-2018-0141

