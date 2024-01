Una emergència afrontada des de la participació

L'emergència de la COVID-19 ho ha il·lustrat a la perfecció. «Els equips no estaven preparats, des del punt de vista de formació formal, per afrontar una crisi sanitària com aquesta, i la necessitat ha esborrat en poques hores els aspectes piramidals i jeràrquics que dificulten la participació de tothom. Tots els professionals i la seva experiència i bagatge han estat necessaris per transformar els hospitals, i espontàniament l'organització ha facilitat el flux d'aprenentatges i la participació de tots els seus estaments per trobar les solucions més oportunes, i d'una manera no mitjançada jeràrquicament, sinó per un objectiu comú i compartit», conclou Selva. «Aquest és l'aprenentatge que se'n pot extreure, i que alguna cosa d'aquesta informació quedi instaurada en les cultures organitzatives per sempre».

Article de referència:

Riera Claret, C.; Sahagún, M. Á.; Selva, C. Peer and informal learning among hospital doctors: An ethnographic study focused on routines, practices and relationships. Journal of Workplace Learning, 2020:32:4, 285. Doi: https://doi.org/10.1108/JWL-11-2018-0141

