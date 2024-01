La inteligencia artificial, al rescate de las pymes

La democratización del big data

Este escenario en el que no solo las grandes empresas sino también el pequeño comercio se benefician del análisis de datos es posible porque «el big data se ha ido democratizando», recuerda Josep Navarro, profesor colaborador de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. «La tecnología evoluciona tan rápido y los costes se abaratan de forma tan progresiva que lo que hace unos años era inviable hoy es una realidad a un coste muy razonable».

Como explica el profesor Navarro, con la crisis por la aparición del coronavirus ha habido un considerable número de pymes que ha empezado a vender por e-commerce o comercio electrónico «y ni siquiera se lo han instalado, sino que han utilizado un e-commerce de un tercero en la nube. Toda la información que han obtenido de ese comercio en línea, que seguramente va incluida en el pago por uso, puede reportarles datos valiosos». Sin embargo, para poder beneficiarse de ella, las pymes deben cambiar de mentalidad, advierte el profesor de la UOC. «Muchas de ellas aún toman sus decisiones basándose o en su intuición o en datos pasados: cuánto he vendido, qué tipo de producto vendí, a quién se lo vendí… Se ciñen a lo que se llama un análisis descriptivo. Sin embargo, si queremos intentar predecir lo que podría pasar y optimizar así nuestra cuenta de resultados, la intuición y los datos pasados no bastarán», advierte, y señala que la clave para poder predecir circunstancias y adaptarse a ellas está en el big data (los macrodatos) y en la IA. «Los datos no lo predicen todo, pero sí pueden dar cierta garantía en la toma de ciertas decisiones empresariales. Ayudan a optimizar y a poder ir incorporando variables que normalmente no tenemos en cuenta, porque nos permiten cruzar diferentes tipos de datos», explica.